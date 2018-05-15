Болельщики чемпионата мира по футболу получат скидки в московских кафе в парках, рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Так, в парке Горького и «Музеоне» скидку в размере 10 % дадут всем, кто предъявит паспорт болельщика. Такую же выгоду болельщикам обещают и в парке «Зарядье», а именно — в кафе, расположенных в павильонах «Заповедное посольство», «Ледяная пещера» и «Медиацентр».

Скидки вводят в связи с близкой расположенностью парков к стадиону «Лужники», который примет часть матчей мундиаля.

Кроме того, добавил Ликсутов, в рамках совместного проекта с департаментом культуры и департаментом торговли и услуг, для болельщиков выпустят информационные буклеты. В брошюрах подробно опишут, как добраться до стадиона, а также предложат наиболее удобный маршрут и вид транспорта.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: РИА «Новости»