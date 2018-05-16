В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам общественного питания в школах и детских садах.

С 18 по 25 мая родители смогут по телефону внести пожелания по качеству детского питания. Предложения планируется использовать уже в новом учебному году. Консультации специалистов могут получить жители всех регионов страны.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров можно найти на сайтах местных управлений Роспотребнадзора.

Ранее в российских школах выявили проблемы с качеством продуктов.

Источник: Роспотребнадзор