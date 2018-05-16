Росстат назвал численность россиян, доходы которых в 2017 году были ниже прожиточного минимума.

13,2 % Россиян живут

за чертой бедности

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за год сократилась на 200 тысяч человек до 19,3 миллиона россиян. При этом величина прожиточного минимума в четвертом квартале прошлого года составила 10 573 рубля для трудоспособных граждан и 9 786 рублей для всего населения.

Источник: Росстат