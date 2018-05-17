Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы обвинила «Мосводосток» в загрязнении реки Ликова в районе аэропорта Внуково. За нарушение двух статей кодекса об административных правонарушениях организации грозит штраф на сумму от 80 до 140 тысяч рублей.

Проверка проводилась из-за многолетних жалоб жителей на устойчивый неприятный запах в районе реки. Специалисты департамента природопользования Москвы подтвердили, что в этом районе стоит «стойкий химический запах» и наблюдаются следы пены в воде. Анализ сточных вод показал существенное превышение доли химических загрязняющих веществ, установленных для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Сам «Мосводосток» утверждает, что источником загрязнения реки Ликова является аэропорт Внуково, с территории которого в коллектор поступают сточные воды с большим содержанием органических веществ.

В ответ на это в пресс-службе Внукова заявили, что в этом же районе находятся промышленные предприятия, с территории которых осуществляется сброс сточных вод по коллекторам или неорганизованный выброс в реку. Кроме того, на противоположном от аэропорта берегу построен микрорайон «Солнцево Парк», который на момент ввода вообще не имел очистных сооружений.

«Аэропорт Внуково работает уже 77 лет, и мы удивлены внезапным возникновением адресных обвинений в загрязнении реки Ликова. Тем более что гораздо ближе к ней находятся перечисленные выше объекты», — заявили в аэропорту в ответ на запрос «РБК».

Источник: «РБК»