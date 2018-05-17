Мосгордума поддержала в первом чтении законопроект об обязательном согласовании появляющихся в Москве граффити с собственниками здания и художественным советом Москомархитектуры. За принятие поправок проголосовали 32 депутата, против — двое.

Если изображение появится без согласования, то художник должен будет закрасить его самостоятельно. Если привлечь его к этой работе не удастся, то обязанность убрать граффити перейдет на собственника здания. Он может удалить рисунок самостоятельно или его уничтожат за счет города, но после через суд взыщут потраченные деньги.

В Мосгордуме уточнили, что действующее законодательство уже позволяет бороться с «хулиганскими надписями» на стенах, а новый законопроект нужен для «так называемых картин», которые могут представлять собой рекламу или нарушать нормы морали, нравственности и федеральное законодательство. После его окончательного принятия в Кодекс об административных правонарушениях внесут поправки о штрафах для нарушителей порядка согласования граффити.

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Источник: «РБК»