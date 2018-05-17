Онлайн-школа Skyeng проанализировала данные своих учеников и выявила рост числа студентов, которые изучают английский язык в целях покинуть Россию.

За последний год число потенциальных эмигрантов, по данным Skyeng, выросло на 76 %. В целом английский для отъезда из страны изучают около 10 % от общего числа учеников школы.

Специалисты также отметили ситуативный рост интереса к эмиграции из-за событий, повлиявших на международную обстановку. Так, в марте и апреле на фоне выборов, обвала рубля и обострения отношений с западными странами онлайн-школа обнаружила всплеск спроса на английский для отъезда на 11 %.

В том случае, если данные школы отражают общероссийскую тенденцию, представители Skyeng прогнозируют новый этап утечки мозгов из страны в конце 2018 — начале 2019 года.

Данные о потенциальных эмигрантах компания считала на основе количества студентов, проходящих курсы подготовки к IELTS и TOEFL, а также косвенных данных о целях изучения языка и опроса преподавателей.

Источник: представители Skyeng