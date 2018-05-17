Обновлено: добавлен комментарий пресс-службы Роскомнадзора

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp, однако спустя около часа адреса удалили из выгрузки.

Также в реестре временно оказался один IP-адрес Facebook, 18 адресов российского хостинг-провайдера Selectel, 180 адресов сети Akamai и адреса нескольких российских компаний. Кроме того, некоторые пользователи пожаловались на недоступность российского поисковика «Спутник».

Но есть и хорошие новости. РКН блокирует российский «национальный» поисковик Sputnik, во всяком случае, у меня на NetByNet так pic.twitter.com/qnazNcWNeu — Plushev (@plushev) 17 мая 2018 г.

Основанием для внесения IP-адресов в выгрузку было указано решение Генпрокуратуры, по которому блокируют мессенджер Telegram.

UPD (17:29): В пресс-службе Роскомнадзора информацию о временной блокировке IP-адресов WhatsApp назвали слухами. «Слухи Роскомнадзор не комментирует», — заявили в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: Meduza