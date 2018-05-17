Роскомнадзор временно заблокировал более 300 IP-адресов WhatsApp (обновлено)
Обновлено: добавлен комментарий пресс-службы Роскомнадзора
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp, однако спустя около часа адреса удалили из выгрузки.
Также в реестре временно оказался один IP-адрес Facebook, 18 адресов российского хостинг-провайдера Selectel, 180 адресов сети Akamai и адреса нескольких российских компаний. Кроме того, некоторые пользователи пожаловались на недоступность российского поисковика «Спутник».
Основанием для внесения IP-адресов в выгрузку было указано решение Генпрокуратуры, по которому блокируют мессенджер Telegram.
UPD (17:29): В пресс-службе Роскомнадзора информацию о временной блокировке IP-адресов WhatsApp назвали слухами. «Слухи Роскомнадзор не комментирует», — заявили в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.
С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.
Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.
Источник: Meduza
КомментарииПодписаться