Испанский клуб ES Club Rosín ante и Центральная универсальная библиотека имени Некрасова запускают бесплатный курс испанского языка для начинающих «Уровень выживания».

Занятия, рассчитанные на «потеницальных испанистов», начнутся 3 июня и продлятся по 22 июля. Уроки будут проходить по воскресеньям с 10:00 до 12:15. Научит испанскому языку преподаватель и переводчик Ирина Шубина.

По итогам занятий ученики выучат часто употребляемые фразы, полезные в повседневной жизни, смогут рассказать о себе, а также поддержать беседу на элементарном уровне. Для обучения знание испанского языка не требуется. На протяжении курса успеваемость студентов проверяют в устной и письменной форме.

Несмотря на то, что курс бесплатный, организаторы приветствуют благотворительный взнос на развитие социального испанского клуба. К отбору приглашаются участники в возрасте от 22 до 45 лет. Для записи нужно заполнить анкету и отправить ее по адресу: [email protected] до 3 июня. Преподаватель выберет около 30 лучших кандидатов.

Источник: ES Club Rosín ante