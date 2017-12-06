Мнения«Умеем бить своих»: Журналисты, спортсмены и чиновники — об Олимпиаде без России
Самые интересные комментарии о решении МОК и возможном бойкоте соревнований
Международный олимпийский комитет запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под национальным флагом. Российские политики поспешили призвать к бойкоту соревнований, назвав решение МОК унизительным. Свое мнение по поводу ситуации выразили многие известные журналисты, спортсмены и представители власти.
The Village публикует самые интересные комментарии в одной подборке.
Юрий Сапрыкин журналист
В школе, классе в шестом, нас отправили вместо уроков на овощебазу, в порядке шефской помощи (была, деточки, такая практика). Работа заключалась в том, чтобы отделять совсем тухлые помидоры от еще подтухающих и раскладывать их по разным ящикам. Стоял поздний октябрь, воздух был стыл и сер, грязь лежала везде. Чтобы как-то скрасить день, мы с одноклассниками начали кидаться друг в друга помидорами, не отделяя более стухшие от менее. Когда пришло начальство, помидоров в ящиках, считай, не осталось уже. Потом нас нудно прорабатывали в школе, вызывали родителей, подсчитывали ущерб и чуть ли не пытались наложить штрафные санкции. Все, что происходит сейчас вокруг чертовой Олимпиады, похоже по ощущениям на ту злополучную поездку, и это ведь мы только отъехали на автобусе от школы. Надо бы запретить уже весь этот спорт, как запретили когда-то шефскую помощь, одни неприятности от него.
«Мы, спортсмены, вне политики»
Илья Ковальчук хоккеист
Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все чистые спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет.
Мы, спортсмены, вне политики. Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране — она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, даст бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн.
«В Штатах тоже негров линчуют»
Илья Красильщик издатель «Медузы»
[Олимпиады] — это огромная очень бюрократическая махина, в которой чиновники соревнуются друг с другом непонятно в чем. Я не знаю никаких других мероприятий, где перед стотысячным стадионом выступает чиновник и зачитывает пресс-релиз. Но во всех Олимпиадах есть одна очень важная штука — это человеческие истории. Они как-то прорываются через всю эту чиновничью мертвечину. Каждая Олимпиада запоминается таким.
Я думаю, что сейчас случилось — это, конечно, тоже про чиновников. Я думаю, что говорить «и правильно, что отстранили» некрасиво. Потому что сейчас одни чиновники победили других, и есть ли тут политика или нет, вообще неважно, потому что случившееся — результат омерзительной аферы, за которую, видимо, нынешний вице-премьер Мутко должен сидеть в тюрьме. Я думаю, что, если спортсмены поедут под нейтральным флагом, это будет победой человека над системой — отстранили-то чиновников на самом деле. Но, к сожалению, бюрократы сейчас опять победят, никто никуда не поедет. Внутреннего расследования никакого не будет. Враг у нас — Родченков, а мы, ну, что мы, в Штатах тоже негров линчуют.
Сергей Собянин мэр Москвы
Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России.
«Каждый должен отвечать за свои грехи»
Александр Жуков президент Олимпийского комитета России
Должны ли 15-летняя фигуристка Алина Загитова, 20-летний хоккеист Кирилл Капризов или, может быть, 21-летний саночник Роман Репилов нести ответственность за то, что творил несколько нет назад, когда они еще даже не были членами национальной сборной, глава Московской антидопинговой лаборатории со своими подельниками? Мне кажется, ответ очевиден. Каждый должен отвечать за свои грехи. Наказание невиновных несправедливо и аморально. Это полностью противоречит базовым олимпийским принципам <…>.
Я как президент Олимпийского комитета России приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране. Вместе с тем хочу еще раз заострить ваше внимание на том, что сегодняшнее решение непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх. Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага.
Александр Овечкин
хоккеист
Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем.
«Упыри в пиджаках берут спортсменов в заложники»
Никита Белоголовцев бывший спортивный журналист
Да, решение, конечно, и политическое в том числе. О том, как хорошо, когда спорт вне политики, вам расскажут капитан Putin Team Александр Овечкин и братья-бюджеты: универсиады, Олимпиады и чемпионата мира по футболу <…>.
Нет, Россия не сделала ничего для защиты своих спортсменов. Ну то есть вообще. Совсем. Абсолютно. Светлана Журова недавно сказала, что на это, мол, нет денег. Но это же полная чушь. Чтобы завалить все суды мира исками, например, о клевете и защите деловой репутации, нужны смешные по меркам российского (даже олимпийского) спорта деньги. А почему исков не было? Потому что на спортсменов наплевать? Потому что все (или многое) там правда? Потому что нет ни одного человека, который знает, как это вообще работает? Не знаю, какой из этих вариантов хуже <…>.
И нет, не надо думать, что худшее позади и все закончилось. Тем, кто против нас голосовал, будет очень сложно понять, как можно не уволить Виталия Мутко и продолжить назначать дисквалифицированных за допинг советниками губернаторов. Но они посмотрят на это и скажут: «Окей, раз выводов нет, продолжаем; что там у нас дальше по графику?»
Ну а спортсменам надо ехать, это вообще не обсуждается. Упыри в пиджаках, призывающие к бойкоту, обосрались на весь мир, а теперь берут спортсменов в заложники. «Смотрите, как мы сильно и жестоко умеем бить своих». А чужие почему-то, вот ведь гады, не боятся.
Антон Красовский журналист
Многолетняя череда унижений и санкций. Стабильно. Неизменно. Никому не отдадим.
«Однажды проснемся, а страны нет»
Василий Уткин спортивный комментатор
У Калигулы хотя бы было чувство юмора. Извращенное, конечно, но это весело — ввести коня в сенат. <…> Сейчас другие времена. И в том, чтобы год с лишним разговаривать с Виталием Мутко как с вице-премьером, решать государственные вопросы, интересоваться перспективами, в том числе и олимпийского скандала, и делать вид, что так и надо, что все рассосется, а человек просто выполняет свой долг, никакой нет ни иронии, ни вкуса <…>.
[Мутко] мог попытаться все взять на себя. Неважно, что было, а что нет. Признаться. Мутко — умный человек. Для этого и существуют отставки. Выйди на свет, уведи за собой волков. Всегда есть момент, когда ты понимаешь, что тебе все равно ***, а других еще можно спасти.
Он этого не сделал. Он ездил, жал руки, говорил про проценты достраивания стадиона в Самаре, про результаты жеребьевки чемпионата мира, про детский спорт. <…> Если он останется — это как раз будет иронично. И остальные, интересно, все так же станут ему руку жать? Вопросы задавать про аэропорты и базы для сборных в Саранске?
Для защиты спорта и спортсменов не было сделано абсолютно ничего. Просто — ничего. И в этом Виталий Мутко персональной ответственности вовсе не несет. На то могли быть сложные, многофигурные мотивы. Он всего лишь мог попытаться спасти. Огонь на себя. Умереть с пользой.
Вот так же мы однажды проснемся, а страны нет. Гимн и флаг есть, а страны нет. И уже неважно, уйдет ли кто-нибудь в отставку.
Обложка: PyeongChang 2018 Photos
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