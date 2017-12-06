Да, решение, конечно, и политическое в том числе. О том, как хорошо, когда спорт вне политики, вам расскажут капитан Putin Team Александр Овечкин и братья-бюджеты: универсиады, Олимпиады и чемпионата мира по футболу <…>.

Нет, Россия не сделала ничего для защиты своих спортсменов. Ну то есть вообще. Совсем. Абсолютно. Светлана Журова недавно сказала, что на это, мол, нет денег. Но это же полная чушь. Чтобы завалить все суды мира исками, например, о клевете и защите деловой репутации, нужны смешные по меркам российского (даже олимпийского) спорта деньги. А почему исков не было? Потому что на спортсменов наплевать? Потому что все (или многое) там правда? Потому что нет ни одного человека, который знает, как это вообще работает? Не знаю, какой из этих вариантов хуже <…>.

И нет, не надо думать, что худшее позади и все закончилось. Тем, кто против нас голосовал, будет очень сложно понять, как можно не уволить Виталия Мутко и продолжить назначать дисквалифицированных за допинг советниками губернаторов. Но они посмотрят на это и скажут: «Окей, раз выводов нет, продолжаем; что там у нас дальше по графику?»

Ну а спортсменам надо ехать, это вообще не обсуждается. Упыри в пиджаках, призывающие к бойкоту, обосрались на весь мир, а теперь берут спортсменов в заложники. «Смотрите, как мы сильно и жестоко умеем бить своих». А чужие почему-то, вот ведь гады, не боятся.