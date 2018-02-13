Представители Русской православной церкви предлагают «национализировать святого Валентина». С таким заголовком редакция получила пресс-релиз 12 февраля. В тексте письма отмечается, что «в России, и в частности в РПЦ, неоднозначно относятся к празднику, считая его пагубным влиянием Запада, несмотря на его положительное влияние на демографию». The Village выдвигает Церкви еще несколько предложений о том, что стоит оправославить, чтобы сделать РПЦ чуть более прогрессивной.

Криптовалюты

Кирилл Руков

специальный корреспондент

Православный майнинг в перспективе мог бы позволить РПЦ обрести независимость от подаяний вообще, а льготные налоговые условия избавили бы церковников от огромных счетов за электричество. Но даже без майнинга (бог с ним) — почему бы Церкви не провести ICO? Насколько я слышал, такие попытки уже были в Штатах и Европе, в отдельных приходах. Своя криптовалюта могла бы быстро увеличить капитализацию РПЦ в несколько раз. Если бы Церковь пошла на это, я бы обратил на нее свой свежий либеральный взор.

Хеллоуин

Ольга Проскурнина

шеф-редактор

Раз уж в РПЦ дозрели до принятия Дня святого Валентина, следующим шагом должна стать православная адаптация Хеллоуина. Зачем так агрессивно отрицать темные силы, когда можно взять их под контроль? Сейчас в обоих праздниках, кстати, такое засилье мирской пошлости и маркетинга, что прямо дышать нечем. А тут, глядишь, и смысла бы в происходящем как-то поприбавилось. Кому, как не Церкви, проповедовать любовь в День всех влюбленных и победу над темными силами в День всех святых?

Чечня

Антон Павловский

SMM-менеджер

На самом деле в России уже оправославили все, что могли. Осталась только Чечня.

Рождество

Алексей Амётов

издатель

Пора объединить православное Рождество и католическое, потому что католическое набирает популярность в России с каждым годом. К тому же сейчас Рождественский пост по времени выпадает на Новый год, и немало православных друзей на этом погорело.

Секс до брака

Юлия Рузманова

заместитель главного редактора

Запрет сексуальных отношений до женитьбы вынуждает половозрелых выцерковленных людей вступать в спешные ранние браки, о которых они могут уже очень скоро пожалеть. А Церковь еще не оправославила разводы!

Разводы

Саша Петькова

редактор раздела «Стиль»

Миллионы женщин в России страдают от бытового насилия, это настоящая катастрофа. Сейчас православие потворствует этому порядку вещей, убеждает женщин терпеть, жить с абьюзерами, потому что семья — это святое. Если бы РПЦ выступила с заявлением и как-то легализовало разводы на своем уровне, это могло бы подтолкнуть русских женщин к решительным действиям.

Однополые браки

Татьяна Симакова

главный редактор

Признание гей-браков позволило бы Русской православной церкви включиться в общий тренд на либерализацию религии. Многие Церкви мира признают однополые союзы, но дело даже не в этом. Церковь, как мне кажется, должна прививать любовь к ближнему, а не сеять ненависть по отношению к людям из-за их сексуальной ориентации.

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