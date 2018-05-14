Главным событием недели в Грузии должно было стать официальное возвращение Бидзины Иванишвили в политику. В пятницу на съезде правящей партии «Грузинская мечта» его избрали председателем, причем единогласно — это многое говорит о человеке и о том, как работает эта институция. Ну и в целом этого политика в стране ассоциируют с Россией и правой повесткой. Человек довольно сомнительный, он принадлежит к тому поколению новых русских, которым невдомек, что строить гигантский дом на горе в центре Тбилиси — это как-то странно и по-хамски. Сегодня я даже услышал довольно интересную конспирологическую теорию о том, что вся эта история с рейдом была специально подстроена. Мол, власти изначально знали, что сообщество клуба Bassiani и других заведений устроит шумиху и демонстрации. И как бы об Иванишвили все немного подзабудут, а все медиа будут транслировать митинги с рейверами, которые так далеки от народа и вообще наркоманы и геи.

Часто говорили о Путине — о том, что нельзя допустить того, что случилось в России

Поводом для рейда стало недавнее отравление в Bassiani — тогда несколько человек погибли и еще с десяток попали в кому (точных цифр никто не знает). В целом отравления веществами в Тбилиси происходят очень часто. Очевидно, что бороться с некачественными наркотиками нужно по-другому — речь о легализации или декриминализации. В принципе, никто не спорит с тем, что нужно беречь свое здоровье, но действия полиции во время рейда были слишком жесткими для Грузии, тут к такому не привыкли.

О том, что есть опасность отката назад, что те достижения последних десяти лет, когда в Грузии действительно появились реальные права и свободы, могут быть подавлены правыми политиками. Ну и часто говорили о Путине — о том, что нельзя допустить того, что случилось в России. Все хотят сохранить возможность свободно выражать свое недовольство властями, при этом полиция должна быть ограничена в своих действиях и не вмешиваться в частную жизнь.

На второй день митинга напротив парламента появились агрессивные люди — небольшая толпа правых, которые что-то скандировали про традиционные ценности и святую Грузию. Полиции было в разы больше, чем накануне. Она окружила митингующих рейверов и старалась не пускать никого к ним. Видимо, боялись, что на митинг могут проникнуть провокаторы правого толка и начнется потасовка. Выступил министр внутренних дел, пообещал наказать всех, кто злоупотребил своими полномочиями во время рейдов. И пообещал рассмотреть все требования митингующих. Победа, но все это похоже на постановку.

Я считаю, что это действительно важное явление для всего постсоветского пространства. Отличный пример того, как могут возникать сознательные сообщества — даже вокруг такой аполитичной штуки, как ночной клуб. Так совпало, что в Грузии никто не посмел помешать рейверам оформиться в настоящее политическое движение. Я раньше всегда посмеивался над этой теорией, но, по ходу, «Арму» прикрыли в России в том числе поэтому — боялись, что в какой-то момент может появиться довольно сплоченное политическое движение.