Все выходные в Тбилиси напротив здания грузинского парламента шел танцевальный протест We Dance Together, We Fight Together («Мы танцуем вместе, мы сражаемся вместе»). Митинг получился в лучших традициях рейвов — участвующих собралось около 3 тысяч, на площадку подвезли мощную саунд-систему и диджейский пульт. Поводом для шумного протеста стали жесткие антинаркотические рейды в крупнейших клубах Тбилиси после смерти нескольких человек — предполагается, что все погибшие принимали неизвестные наркотики, которые им продавали на вечеринках.

Бека Цикаришвили, организатор митинга и лидер движения «Белый шум», ратующего за либерализацию наркополитики, заявил, что протесты продолжатся до тех пор, пока правительство не примет либеральную политику в отношении наркотиков и не объявит об отставке высоких должностных лиц, ответственных за жесткую спецоперацию в клубах. Обращаясь к участникам акции, он спросил, готовы ли они к борьбе, и получил утвердительный ответ.

A post shared by Sector Story (@sectorstory1) on May 13, 2018 at 2:02pm PDT

В течение двух дней на митинге побывало более 5 тысяч человек, между речами активистов играли диджеи, которые должны были выступать в опечатанных клубах, протестующие размахивали флагами и цветными дымовыми шашками, а полицейские не сдерживали стихийную акцию, обеспечивали безопасность и перекрыли проезжую улицу.

В конце второго дня массового протеста, после переговоров правительства с лидерами «Белого шума», к молодежи вышел министр внутренних дел Георгий Гахария, принес свои извинения за действия полиции 13 мая во время рейдов и пообещал начать обсуждение реформы наркополитики и движения в сторону декриминализации наркотиков.

Россияне, переехавшие жить в Тбилиси, рассказали о двух днях митинга, конспирологических теориях, странных таблетках, которые гости вечеринок находили на полу в клубах в течение месяца, и о том, почему подобное невозможно представить в Москве.

A post shared by @inhell911 on May 12, 2018 at 11:34am PDT

Артем Герман основатель агентства Georgian Property Я стал свидетелем исторического события, примера того, что в маленькой стране небольшая прослойка людей умеет отстаивать свои права, делать это красиво и цивилизованно, а власти дают им эту возможность. Абсолютно уникальный кейс, совершенно невозможный в большинстве стран, особенно на постсоветском пространстве. Провести рейд решили в качестве ответной реакции на череду смертельных исходов, вызванных приемом неизвестного ранее вещества, предположительно, в Bassiani. Сначала грешили на мефедрон низкого качества, теперь склоняются к тому, что виной всему подмешанный в другие наркотики фентанил — опиоидный анальгетик, в десятки раз более сильный, чем героин. A post shared by Jimmy Malania (@twiceborny) on May 14, 2018 at 2:15am PDT Мне вся эта история с самого начала напоминает дешевую провокацию. За прошедшие пару недель разные мои знакомые дважды находили в туалетах клубов якобы забытые кем-то пакетики с таблетками, белыми, гладкими и никакого отношения к экстази явно не имеющими. Они спустили эти пакетики в унитаз, чтобы другие нашедшие не решили продегустировать. А перед этим сфоткали находку детально и скинули знакомому фармакологу. Он сказал, что больше всего это напоминает сильнодействующие снотворные, которые в сочетании с алкоголем могут вызвать летальный исход. Сложно поверить, что кто-то случайно забывает в туалетах таблетки неизвестного содержания, это слишком напоминает спланированную провокацию. Кстати, МВД рапортует о восьми задержанных наркоторговцах, но ни у одного из них не было обнаружено что-либо, даже близко напоминающего вещество, от которого умерли те пять человек. То есть основное дело, по сути, так и осталось незакрытым. Если пытаться сравнить с Россией, сравнений не найдется — в Грузии такого рода резонанс работает. Пример для нас только в том, что у нас так не будет Думающий человек понимает, что все эти рейды, как и любое ужесточение наркополитики, наоборот, ведут к уходу наркобизнеса в подполье, повышению цен со снижением качества наркотиков и появлению новых синтетических соединений, небезопасных для жизни и здоровья. Так что все эти рейды бессмысленны, бороться надо с причиной, а не со следствием.

Илья Високосов организатор 4GB Festival Я нахожусь в Грузии около полутора месяцев, за это время почти каждый день всплывала новость о том, что кто-то умер после вечеринки. На танцплощадках отчетливо чувствуется запах мефедрона, тусуются некультурно обдолбанные ребята. Если трезво смотреть на обстановку в грузинских клубах — наркотиков много, и что это за вещества — непонятно. На митинге представители клубов, диджеи и промоутеры кричали лозунги о том, что правительство не вправе так грубо себя вести по отношению к своим гражданам — после рейдов в клубах Bassiani, Cafe Gallery, Mtkvarze многих без объяснений отвезли в полицию. Но на демонстрации сотрудники органов спокойно наблюдали за происходящим и даже без проблем перекрыли проспект Руставели. Если пытаться сравнить с Россией, сравнений не найдется — в Грузии такого рода резонанс работает. Пример для нас только в том, что у нас так не будет. Main stage на фоне здания действующего грузинского парламента — это самое крутое, что я вообще видел. Понимаешь, что грузины свободнее нас, они просто бухают и пляшут, и это работает. У нас половина публики потом сидела бы минимум 15 суток.

Фуркат Палванзаде автор телеграм-канала «Новая жизнь в Грузии» Главным событием недели в Грузии должно было стать официальное возвращение Бидзины Иванишвили в политику. В пятницу на съезде правящей партии «Грузинская мечта» его избрали председателем, причем единогласно — это многое говорит о человеке и о том, как работает эта институция. Ну и в целом этого политика в стране ассоциируют с Россией и правой повесткой. Человек довольно сомнительный, он принадлежит к тому поколению новых русских, которым невдомек, что строить гигантский дом на горе в центре Тбилиси — это как-то странно и по-хамски. Сегодня я даже услышал довольно интересную конспирологическую теорию о том, что вся эта история с рейдом была специально подстроена. Мол, власти изначально знали, что сообщество клуба Bassiani и других заведений устроит шумиху и демонстрации. И как бы об Иванишвили все немного подзабудут, а все медиа будут транслировать митинги с рейверами, которые так далеки от народа и вообще наркоманы и геи. Часто говорили о Путине — о том, что нельзя допустить того, что случилось в России Поводом для рейда стало недавнее отравление в Bassiani — тогда несколько человек погибли и еще с десяток попали в кому (точных цифр никто не знает). В целом отравления веществами в Тбилиси происходят очень часто. Очевидно, что бороться с некачественными наркотиками нужно по-другому — речь о легализации или декриминализации. В принципе, никто не спорит с тем, что нужно беречь свое здоровье, но действия полиции во время рейда были слишком жесткими для Грузии, тут к такому не привыкли. О том, что есть опасность отката назад, что те достижения последних десяти лет, когда в Грузии действительно появились реальные права и свободы, могут быть подавлены правыми политиками. Ну и часто говорили о Путине — о том, что нельзя допустить того, что случилось в России. Все хотят сохранить возможность свободно выражать свое недовольство властями, при этом полиция должна быть ограничена в своих действиях и не вмешиваться в частную жизнь. На второй день митинга напротив парламента появились агрессивные люди — небольшая толпа правых, которые что-то скандировали про традиционные ценности и святую Грузию. Полиции было в разы больше, чем накануне. Она окружила митингующих рейверов и старалась не пускать никого к ним. Видимо, боялись, что на митинг могут проникнуть провокаторы правого толка и начнется потасовка. Выступил министр внутренних дел, пообещал наказать всех, кто злоупотребил своими полномочиями во время рейдов. И пообещал рассмотреть все требования митингующих. Победа, но все это похоже на постановку. Я считаю, что это действительно важное явление для всего постсоветского пространства. Отличный пример того, как могут возникать сознательные сообщества — даже вокруг такой аполитичной штуки, как ночной клуб. Так совпало, что в Грузии никто не посмел помешать рейверам оформиться в настоящее политическое движение. Я раньше всегда посмеивался над этой теорией, но, по ходу, «Арму» прикрыли в России в том числе поэтому — боялись, что в какой-то момент может появиться довольно сплоченное политическое движение.

Обложка: Levan Verdzeuli/Getty Images