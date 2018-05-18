МненияГраффитисты — о новом законе против стрит-арта
Должны ли собственники дома платить за граффити на нем
Депутаты Мосгордумы 17 мая приняли закон о нанесении граффити на столичных зданиях. Согласно новым правилам, создание на фасадах городских домов надписей и наклеек «в технике граффити» должно согласовываться с мэрией, а если граффити нарисовано незаконно, художник должен его закрасить. Если этого не произошло, ответственность за рисунок ложится на собственника строения. В противном случае граффити закрасят за счет городского бюджета, а затем через суд взыщут средства с собственника. По мнению чиновников, документ должен улучшить «эстетическое состояние» города и бороться с незаконной рекламой, политическими и экстремистскими граффити.
The Village спросил художников-граффитистов, как они относятся к новому закону, кто пострадает и повлияет ли он на развитие уличного искусства в городе.
Текст
Покрас Лампас
художник
Граффити всегда существовало в нелегальной или полулегальной среде, ужесточение законов — регулярная практика, которая происходила в свое время и в Америке, и в Европе, и во всем мире. Поэтому факт появления этого закона меня не удивил. Я считаю, что, как и любые законы, которые принимаются в 2018 году, а не десять или двадцать лет назад, он должен учитывать как позитивный, так и негативный опыт других стран.
Не всегда жесткие штрафы могут минимизировать количество надписей на фасадах и скорость их удаления. Нужно отдавать какие-то зоны города под объекты условной практики граффити-художников. Это могут быть стены, дворы, линии вдоль железных дорог, любые пространства, которые, с одной стороны, не представляют высокой культурной ценности для города, а с другой — могут послужить площадкой для экспериментов. Тогда там образуется некое субкультурное пространство, где могут экспериментировать начинающие художники.
Если мы говорим о стрит-арте, где решения будут приниматься не только в пользу закрашивания каких-то надписей и несанкционированных рисунков, но и в том числе серьезных работ художников, здесь, конечно, все сложнее и строже. И здесь должна быть как минимум комиссия, состоящая из людей от культуры и в первую очередь от стрит-арта, которые могли бы принимать решения по поводу закраски или сохранения самых резонансных арт-объектов. Потому что город живет, и не все имеют возможность и желание согласовывать с мэрией все, что будет нарисовано. И многие работы от этого не теряют статуса культурной ценности, важно, чтобы они не страдали от рук людей, которые не хотят брать ответственность. Как бы этот закон не уничтожил полезные, хорошие и крутые работы в городе.
Р
художник (анонимно)
Граффити-художник — это в первую очередь инкогнито, его надо поймать, чтобы он закрасил свой рисунок. Но ни один уважающий себя художник не будет портить то, что сделал. Он это сделал для того, чтобы это там было, а не для того, чтобы потом пришли дяди и сказали закрашивать. Ответственность ложится на владельца места, где изображено граффити. Никто не думает в момент, когда рисует граффити, что кому-то придется потом платить за это деньги. И в нашей стране никто не будет платить за это. Поэтому все действия по удалению граффити будут проходить за счет бюджета.
На развитие уличных художников в России этот закон никак не повлияет. Они продолжат прогрессировать в художественной сфере. Из граффити-художников обычно вырастают офигенные дизайнеры, тату-мастера. С граффити все начинается, и вы хотите, чтобы они их закрашивали? Уличных художников за то и уважают, что они не останавливаются и делают то, что им нравится.
Александр Васин
художник
С одной стороны, конечно, здорово избавить город от не очень красивых надписей, с другой стороны, этот закон позволит злоупотреблять штрафами и серьезными наказаниями. Наверное, было бы здорово создать комиссию, которая могла бы оценивать художественные свойства граффити, спонтанно возникших на стенах, потому что часто хулиганские и несанкционированные рисунки могут быть общественным достоянием. Пример тому флорентийский художник Клет Абрахам, чьи работы являются символом Флоренции и известны во всем мире. Он занимается доработкой дорожных знаков, наклеивая на них разные изображения. При этом, с точки зрения властей, он занимается вандализмом, портит государственное имущество, из-за чего художник постоянно судится с государством, в то время как образцы его работ в виде наклеек и открыток продаются в той же Флоренции и по всему миру. Также он входит в десятку самых узнаваемых стрит-артистов.
Боюсь, что с этим законом будет много парадоксов, и особенно в нашей стране он будет принимать трагические формы. Но я надеюсь, что закон будет служить добру и эстетике и не станет инструментом решения каких-то финансовых вопросов.
ОБЛОЖКА: LIGHTFIELD STUDIOS — stock.adobe.com
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