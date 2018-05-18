Граффити всегда существовало в нелегальной или полулегальной среде, ужесточение законов — регулярная практика, которая происходила в свое время и в Америке, и в Европе, и во всем мире. Поэтому факт появления этого закона меня не удивил. Я считаю, что, как и любые законы, которые принимаются в 2018 году, а не десять или двадцать лет назад, он должен учитывать как позитивный, так и негативный опыт других стран.

Не всегда жесткие штрафы могут минимизировать количество надписей на фасадах и скорость их удаления. Нужно отдавать какие-то зоны города под объекты условной практики граффити-художников. Это могут быть стены, дворы, линии вдоль железных дорог, любые пространства, которые, с одной стороны, не представляют высокой культурной ценности для города, а с другой — могут послужить площадкой для экспериментов. Тогда там образуется некое субкультурное пространство, где могут экспериментировать начинающие художники.

Если мы говорим о стрит-арте, где решения будут приниматься не только в пользу закрашивания каких-то надписей и несанкционированных рисунков, но и в том числе серьезных работ художников, здесь, конечно, все сложнее и строже. И здесь должна быть как минимум комиссия, состоящая из людей от культуры и в первую очередь от стрит-арта, которые могли бы принимать решения по поводу закраски или сохранения самых резонансных арт-объектов. Потому что город живет, и не все имеют возможность и желание согласовывать с мэрией все, что будет нарисовано. И многие работы от этого не теряют статуса культурной ценности, важно, чтобы они не страдали от рук людей, которые не хотят брать ответственность. Как бы этот закон не уничтожил полезные, хорошие и крутые работы в городе.