В Воронцовском парке 5 октября состоится студенческий забег на пять километров и фестиваль здорового образа жизни, посвященный спортивной тематике. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

«В качестве участников забега выступят студенты РГУП, а также РУДН, МИРЭА, МГУ, РГУФКСМиТ и другие. Дистанция будет проходить через исторические места парка вдоль живописных дорожек около водоемов и спортивных сооружений. Организаторы будут вести для гостей онлайн-трансляцию забега», — говорится в анонсе события.

Также гости фестиваля смогут пообщаться с участниками Олимпийских игр в Рио, которые расскажут о принципах спортивного питания, поупражняться в скалолазании, продегустировать еду, входящую в рацион спортсменов, прослушать несколько лекций о здоровом питании и юриспруденции в спорте, а также поучаствовать в спортивном флешмобе. Кроме того, посетителей ждет праздничный концерт в честь победителей студенческого забега.

Начало праздничных мероприятий запланировано на 10:00. Закончится фестиваль в 15:30.