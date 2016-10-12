Власти Москвы представили проект обновленного парка «Красная Пахра» в северо-восточной части поселения Краснопахорское Троицкого административного округа, который по планам авторов станет одним из крупнейших спортивно-оздоровительных комплексов ТиНАО. Об этом сообщается на сайте Архитектурного совета.

http://archsovet.msk.ru/

Отмечается, что на территории парка появится физкультурно-оздоровительный комплекс с велосипедными и пешеходными дорожками вокруг, крытый каток с искусственным льдом, а также горнолыжный склон и 21 домик для кемпинга. Также там планируют разместить гостиницы, магазины и технопарки общей площадью 169,4 тысячи квадратных метров.

«Парк „Красная Пахра“ будет занимать 115 гектаров рядом с Калужским шоссе. Сегодня здесь находятся лесные массивы и долина реки Пахры, а в будущем территория должна превратиться в крупный спортивно-оздоровительный парк с кемпингом для круглогодичного проживания, ледовым катком, физкультурно-оздоровительным комплексом, горнолыжным склоном и другими объектами для отдыха и занятий спортом», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

http://archsovet.msk.ru/ http://archsovet.msk.ru/ http://archsovet.msk.ru/

Кузнецов также уточнил, что в настоящее время готовящаяся к обустройству территория представляет собой незастроенные земли, а также лесные участки, обширные луговины и поляны. Отмечается, что в 2013 году там открыли небольшой спортивный парк на участке площадью 11 гектаров. Рядом расположен спортивно-оздоровительный лагерь школы олимпийского резерва.