Сад имени Баумана 26 ноября открывает зимний сезон, рассказали The Village представители площадки.

В этот день в саду откроется каток. Цена билета по будням составит 200 рублей, по выходным и праздничным дням — 300 рублей. Здесь будут проходить бесплатные тренировки по фигурному катанию для всех желающих. Кроме того, посетителям катка предложат попробовать свои силы в кёрлинге под руководством профессионального тренера. Также в течение сезона на катке пройдет несколько костюмированных тематических вечеринок.

Рядом с катком откроется чайный бар с бесплатными горячими напиткам. Рядом установят некий «теплый арт-объект», у которого можно будет погреть руки. В парке также появится ледяной орган. При прикосновении к его трубам будут воспроизводиться аккорды и включаться подсветка.

В декабре в парке пройдет ярмарка елочных украшений. На маркете можно будет купить игрушки из дерева, фетра, стекла, съедобные игрушки и редкие советские игрушки.

В дни католического Рождества в саду проведут дизайнерский маркет Le Picnic, на котором можно будет найти авторскую одежду, обувь, бижутерию, предметы интерьера, книги, виниловые пластинки и еду домашнего приготовления.

В новогоднюю ночь каждый час на сцене в саду будут бить куранты, а ведущий сообщать, в какой части мира только что начался новый год. Канун Рождества в саду отпразднуют театральным действием и выступлением хора с традиционными гимнами.

В дни новогодних каникул для детей от года до 12 лет будут проходить новогодние елки в детском театре «Домик Фанни Белл». В программе — спектакли по мотивам произведений Юнны Мориц, Свена Нурдквиста, Аны Штонер.

Подробнее узнать о мероприятиях и расписании можно на странице сада в Facebook.