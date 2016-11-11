На Фестивальной площади парка «Сокольники» 26 ноября состоится официальное открытие зимнего сезона. Об этом The Village рассказали представители парка.

Искусственный каток «Лед» в этом сезоне превратится в танцевальную и музыкальную площадку, которая получит название «Рок-каток». Его украсит двухметровая гитара. На часть поверхности льда краской нанесут специальные полосы, катаясь по которым, гости смогут выучить танцевальные фигуры рок-н-ролла. По радио будут звучать тематические подборки. Планируется провести День Элвиса Пресли и День группы Nirvana. Каток начнет работать в тестовом режиме с 1 декабря.

Недалеко от Золотого пруда будет работать бесплатный каток меньшего размера — «Каток в лесу», предназначенный для тех, кто хочет покататься в более спокойной обстановке.

Для детей в парке появится конструктор из цветного льда. Вновь откроется всепогодная лыжная трасса, общая протяженность которой — 47 километров. На территории трассы пройдут «ВсеЗОНТный забег» с зонтиками и забег «Фуфлыжников», все участники которого будут одеты в телогрейки и фуфайки.

В рамках нового проекта «Ноги в тепле» рядом со скамейками парка появятся валенки с подогревом, где можно будет погреть ноги прямо в сапогах или ботинках.

Узнать подробную информацию о мероприятиях и расписании можно на сайте парка.