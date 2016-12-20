На ВДНХ в историческом парке «Россия — моя история» 20 декабря открывается трехмерная панорама «Москва. 1941. Контрнаступление». Об этом The Village сообщили в пресс-службе парка.

3D-экспозиция посвящена 75-летию контрнаступления Красной армии во время Битвы за Москву. До 10 января посетить выставку можно бесплатно.

Панорама создана петербургской командой «Невский баталист». Это одна из пяти подобных трехмерных панорам в мире. На ней можно увидеть, как происходили бои на подступах к столице и как выглядели солдаты, их снаряжение, вооружение и техника.

Гости также смогут узнать детали боя под Волоколамском, сражения в селе Ивановское в конце декабря 1941 года и историю подвига бойцов 64-й отдельной морской стрелковой бригады.

Битва за Москву — масштабное сражение времен Великой Отечественной войны, в ходе которого окончательно провалился гитлеровский план «быстрой войны». Битва за Москву включает в себя два периода: оборонительный — с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, и наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступление — с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 года, и общее наступление советских войск — с 8 января по 20 апреля 1942 года.