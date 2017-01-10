В парке «Сокольники» в субботу, 14 января, откроется площадка с первым в Москве ледовым конструктором. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Конструктор разместят на площадке «Танцпол 3+», расположенной на Песочной аллее. В парк завезут около сотни деталей изо льда, среди которых будут кубики, пирамиды и другие фигуры. Их размеры в длину и ширину будут составлять 15–20 сантиметров. Из деталей можно будет построить отдельное здание или целый город, а потом разукрасить постройки акриловой краской, которую выдадут на месте. При экстремально низких температурах красками нельзя будет пользоваться.

Конструктор рассчитан на детей и взрослых. Он будет работать в январе и начале февраля по выходным. Рядом с площадкой будут работать аниматоры в костюмах, которые объяснят, как строить из ледяных блоков, и помогут их разукрасить.