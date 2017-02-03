В парке Горького весной 2017 года откроется школа воздушной гимнастики «Трапеция Yota». Об этом The Village рассказали представители парка.

Школа «Трапеция» откроется в мае, и до сентября все желающие смогут обучиться трюкам воздушной гимнастики. Основным элементом школы будет расположенная под открытым небом цирковая трапеция для полета и выполнения гимнастических трюков в воздухе. Здесь можно будет научиться летать на трапеции, освоить гимнастику на полотнах, кольце и канате, правильно выполнять прыжки на батуте и жонглировать.

Высота конструкции — десять метров, длина — 30. Здесь смогут потренироваться как профессиональные спортсмены, так и желающие попробовать новый вид спорта в первый раз. Кроме того, на трапеции смогут тренироваться дети от четырех лет.

Ежегодная школа воздушной гимнастики в 2016 году находилась в «Лужниках».