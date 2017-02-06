В московских парках 14 февраля пройдут развлекательные мероприятия. Об этом The Village сообщили в Мосгорпарке.

Так, в парке Горького проведут бесплатные занятия по парному катанию и квест на льду. Также состоится розыгрыш билетов авиабилетов в Амстердам. В саду «Эрмитаж» откроется бесплатный бар, а с 18:00 до 21:00 пройдут мастер-классы по фигурному катанию.

В «Сокольниках» 13 февраля запустят квест по поиску статуэток — копий скульптуры «Фея Главбух», которую перед Новым годом пытался похитить и подарить своей девушке один из посетителей.

В Измайловском парке влюбленные смогут поздравить свои половинки во время дискотеки, а в Перовском парке поздравления будут транслироваться на протяжении всего дня. Заявки для поздравлений нужно отправить заранее на почту парков.

В Лианозовском парке 14 февраля в 16:30 начнется бесплатная экскурсия «Таинственный сюжет любви» по территории усадьбы. А в 18:00 на катке покажут ледовое шоу под музыку из фильма «Ла-Ла Ленд».

Кроме того, в парке «Северное Тушино» можно будет бесплатно прокатиться на упряжке с северными оленями. А на катке в ВДНХ пройдет конкурс «Самый долгий поцелуй».