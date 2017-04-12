Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале масштабной реконструкции парка ВДНХ. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

По его словам, в ближайшие годы на ВДНХ восстановят 37 исторических павильонов и 17 фонтанов, построят фермерский рынок и конноспортивный манеж, а также 15 павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек. Помимо этого, на ВДНХ откроют 11 новых музеев, высадят более 1 800 деревьев и кустарников, очистят четыре пруда, проведут комплексную реконструкцию инженерных коммуникаций.

Сейчас уже идут работы по возведению парка аттракционов, ландшафтного парка и досугово-развлекательного комплекса «Город героев». Общая площадь проведения работ по реконструкции в 2017–2018 годах составит более 200 гектаров.

После реконструкции территорию ВДНХ поделят на семь парковых зон: Центральную аллею, Парк аттракционов, Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО и парк «Останкино».

Ожидается, что после реконструкции посещаемость ВДНХ вырастет с 25 до 40 миллионов человек в год, а туристический поток увеличится на 25 %.