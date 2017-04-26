Летом в парке «Сокольники» откроются велодорожки и веломастерские, а также музей ретро-велосипедов. Об этом сообщает информагентство «Москва».

По словам директора парка Андрея Лапшина, экспозиция пока формируется. В нее войдут более десяти моделей велосипедов. На некоторых из них посетителям разрешат прокатиться. Открытие выставки состоится в мае или июне. Она будет работать все лето. Если музей понравится посетителям, то экспозицию могут сохранить и на зиму.

Музей ретро-велосипедов является частным. Собственник проекта — велоколлекционер Андрей Мятиев.