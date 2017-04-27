В долине Шмелёвского ручья на юге Москвы появится «Народный парк». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В новом парке построят детские площадки и беседки, а также организуют тренажерный городок, места для игр в пляжный волейбол и смотровую площадку. Также здесь обустроят дорожно-плиточную сеть. Входы в парк установят на Ореховом бульваре и на территории района Орехово-Борисово Южное.

Также в 2017 году в районе Зябликово появится новая пешеходная зона — она расположится у дома 18 на Задонском проезде.