На юго-западе Москвы открылся парк «Академический»
На месте устаревших баз ГБУ «Жилищник» открылся парк «Академический» площадью 16,5 гектара. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.
Парк находится между улицами Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспектом 60-летия Октября неподалеку от Эндокринологического научного центра. По периметру территории есть несколько входов.
Особенность парка — перепад высот, из-за чего территория разделена на верхнюю и нижнюю части. Для удобства передвижения маломобильных категорий граждан установлены лестницы и пандусы. Кроме того, здесь искусственно создали холмы высотой до трех метров. Возле пешеходных дорожек из гранитной плитки установили проходные беседки. В темное время суток холмы и дорожки освещает ландшафтная подсветка. На главной площади парка сделали длинную полукруглую перголу (навес). Еще 11 пергол размещены по всему парку. У входа установлены фигуры трех динозавров.
Кроме того, здесь оборудованы спортивные и детские площадки. Высадка деревьев намечена на позднюю осень.
КомментарииПодписаться