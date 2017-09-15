На месте устаревших баз ГБУ «Жилищник» открылся парк «Академический» площадью 16,5 гектара. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Парк находится между улицами Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспектом 60-летия Октября неподалеку от Эндокринологического научного центра. По периметру территории есть несколько входов.

Особенность парка — перепад высот, из-за чего территория разделена на верхнюю и нижнюю части. Для удобства передвижения маломобильных категорий граждан установлены лестницы и пандусы. Кроме того, здесь искусственно создали холмы высотой до трех метров. Возле пешеходных дорожек из гранитной плитки установили проходные беседки. В темное время суток холмы и дорожки освещает ландшафтная подсветка. На главной площади парка сделали длинную полукруглую перголу (навес). Еще 11 пергол размещены по всему парку. У входа установлены фигуры трех динозавров.

Кроме того, здесь оборудованы спортивные и детские площадки. Высадка деревьев намечена на позднюю осень.