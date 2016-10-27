Зачистка Сенной произошла буднично, без «длинных ковшей», эксцессов и протестов. Большинство горожан как будто не заметили перемен или порадовались им. Между тем превалирует мнение, что изменить Сенную невозможно: рано или поздно лихая дикая торговля туда вернется.

«Думаю, что бы ни построили на Сенной площади в будущем, все это недолговечно», — говорил в комментарии The Village писатель Сергей Носов. «Нет ни малейшего шанса, что имидж Сенной площади изменится», — рассказывал «Бумаге» историк Лев Лурье. «Чтобы потеснить зловещего гения места с Сенной площади, на ней нужно устроить полностью легальный рынок под открытым небом, с милицией и фиксированными арендными ставками», — резюмировала в своей колонке для издания «Собака» архитектурный критик Мария Элькина.

В будущем на Сенной площади планируют проводить культурные мероприятия — так, в сентябре ходили (однако с тех пор заглохли) разговоры о размещении здесь Рождественской ярмарки. Зачистка же нелегальной торговли, начавшись на Сенной, распространится на другие районы города: в списке предполагаемых адресов фигурируют павильоны у станций метро «Проспект Ветеранов», «Лесная» и «Ломоносовская», «Автово» и небольшой крытый рынок у «Московских ворот».