Фоторепортаж«Воздух и открытое пространство»: Как изменилась Сенная площадь
«Чрево Петербурга» без ларьков и павильонов, зато с плиткой и кадками
Зачистка Сенной площади от торговли, стартовавшая в конце сентября, спустя месяц закончена. Площадь приобрела вид, знакомый по фотокарточкам советских лет: она стала пустой. «Воздух и открытое пространство», — охарактеризовал ее глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.
На месте ларьков и павильонов с шавермой и кофе поставили кадки-великаны с предновогодними елками (весной в них появятся цветы, тогда же на Сенную вернут скамейки). На площади добавили липы и кизильник — теперь там около 60 деревьев и более тысячи кустарников. Там, где стояли разлапистые торговые конструкции ООО «Океан», некогда основного арендатора на Сенной, теперь уложена плитка; общая площадь нового мощения — 4 тысячи квадратных метров. Дополнительные деньги на благоустройство площади тратить не стали: все работы вписали в бюджет комитета.
Зачистка Сенной произошла буднично, без «длинных ковшей», эксцессов и протестов. Большинство горожан как будто не заметили перемен или порадовались им. Между тем превалирует мнение, что изменить Сенную невозможно: рано или поздно лихая дикая торговля туда вернется.
«Думаю, что бы ни построили на Сенной площади в будущем, все это недолговечно», — говорил в комментарии The Village писатель Сергей Носов. «Нет ни малейшего шанса, что имидж Сенной площади изменится», — рассказывал «Бумаге» историк Лев Лурье. «Чтобы потеснить зловещего гения места с Сенной площади, на ней нужно устроить полностью легальный рынок под открытым небом, с милицией и фиксированными арендными ставками», — резюмировала в своей колонке для издания «Собака» архитектурный критик Мария Элькина.
В будущем на Сенной площади планируют проводить культурные мероприятия — так, в сентябре ходили (однако с тех пор заглохли) разговоры о размещении здесь Рождественской ярмарки. Зачистка же нелегальной торговли, начавшись на Сенной, распространится на другие районы города: в списке предполагаемых адресов фигурируют павильоны у станций метро «Проспект Ветеранов», «Лесная» и «Ломоносовская», «Автово» и небольшой крытый рынок у «Московских ворот».
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