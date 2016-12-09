ФоторепортажГлавные катки Москвы с высоты птичьего полета
The Village снял с дрона ледовые площадки в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ
В конце ноября — начале декабря в московских парках и общественных пространствах стартовал зимний сезон — во всех районах города открылись катки, и The Village уже рассказывал, где лучше всего покататься на коньках этой зимой. Теперь же мы решили запустить над главными городскими ледовыми площадками дрон и посмотреть, как катки в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ выглядят с высоты птичьего полета.
Фотографии и видео
константин митрохов
Парк Горького
Главной темой оформления катка в парке Горького в этом году выбрали уличное искусство. Площадку украсили десятками тысяч лампочек подо льдом, наклейками, трафаретами и граффити на павильонах. Аллею искусств возле музея «Гараж» превратили в световой тоннель, а в центре катка установили главную инсталляцию — «Застывший фонтан», построенную по принципу Шуховской башни.
«Сокольники»
В парке «Сокольники» в этом сезоне открыли «Рок-каток» с двухметровой фигурой гитары. Здесь работают шесть неоновых проекторов, образующих на льду световые пятна площадью до 12 квадратных метров.
ВДНХ
В этом году дизайн самого большого катка России связали с северной тематикой. Здесь можно увидеть фигуры северных животных, деревья, украшенные светящимися снежинками, и «Звездное небо» — огромную гирлянду площадью более 500 квадратных метров.
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