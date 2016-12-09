В конце ноября — начале декабря в московских парках и общественных пространствах стартовал зимний сезон — во всех районах города открылись катки, и The Village уже рассказывал, где лучше всего покататься на коньках этой зимой. Теперь же мы решили запустить над главными городскими ледовыми площадками дрон и посмотреть, как катки в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ выглядят с высоты птичьего полета.