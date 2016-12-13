Как перевозят и содержат рыб

В океанариуме собрали около 2 тысяч разновидностей рыб. Среди необычных пресноводных экземпляров — арапаима и аравана. Также есть древние песчаные акулы, наполеоны, большие скаты, тигровая рыба (пресноводная рыба со страшными глазами) и барракуды. В главном парке плавают акула-нянька и акула-зебра, которые, по словам Виктории, очень любят скумбрию, лосось и сайру. В конце каждой экспозиции (то есть морской и пресноводной) представлены животные — приматы, птицы и бабочки. Особенно разнообразна коллекция маленьких приматов — здесь и игрунки, и тамарины, и саймири, а также большая семья лемуров.

«Китов, касаток, белуг в океанариуме нет, потому что это не дельфинариум с шоу-программой, а полноценная выставка. В нашем океанариуме можно найти очень разную рыбу, но мы никогда не привозим экземпляры, которые потенциально не выживут в неволе или будут доставлять множество проблем. Мы стараемся не брать на себя ответственность, зная, что рыба может даже не доехать до Москвы», — говорит Виктория Торцева.

Для доставки морской рыбы в океанариум из экзотических стран вроде Филиппин, Индонезии и Шри-Ланки используются специальные вакуумные контейнеры, в которых поддерживается определенная температура. И на перевозку рыб должно уходить не более 36 часов, а потом их надо еще карантизировать. Во время этой процедуры рыб осматривают ихтиопатологи, оценивая и по внешним качествам, и на предмет паразитов. «Если мы понимаем, что рыба вялая, даем ей антибиотики для борьбы с паразитами, которых бывает довольно много в естественной среде обитания», — говорит Виктория Торцева.

В танках, где плавают рыбы, происходит постоянная смена воды благодаря огромным резервуарам в специальной технической зоне, где в нее добавляют соль, проводят через биофильтры, а также насыщают необходимыми витаминами и микроэлементами.

Животных кормят специально обученные девушки, которые опускают охлажденную рыбу в специальные отсеки в определенное время. Отсеки для хищников и более мелкой рыбы находятся в разных местах океанариума. Глубина некоторых танков — до пяти метров, так что в них могут плавать одновременно донные, среднепоточные рыбы и рыбы, обитающие наверху, — как в полноценной искусственной экосистеме. «Чтобы рыбы чувствовали себя максимально комфортно, даже циркуляция воды в разных потоках имеет различную скорость», — говорит Виктория Торцева. У океанариума есть проверенные поставщики свежей и охлажденной рыбы на корм экспонатам, которая находится под контролем государственного ветеринара.