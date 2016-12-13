ФоторепортажКак выглядит новый московский океанариум
The Village узнал, как устроен океанариум в «Крокус Экспо» и как там содержат 2 тысячи рыб
10 декабря в «Крокус-Сити» открылся второй в Москве океанариум. В экспозиции — около 2 тысяч рыб, сейчас это самая большая коллекция в России. В трехэтажном здании также можно увидеть животных, птиц и коллекцию бабочек. The Village посетил новый океанариум, чтобы сфотографировать пустые залы с аквариумами, и узнал об особенностях его работы, самых выдающихся экземплярах и развлекательных программах.
Как выглядит океанариум, и кто в нем работает
Общая площадь трехэтажного океанариума — 12 тысяч квадратных метров, единовременно здесь могут находиться около 3 тысяч человек. На двух этажах расположены морская и пресноводная экспозиции, а третий отведен под тропических животных и сад с бабочками. Есть сувенирная лавка, фотостудия, пространство для лектория и фуд-корт, стилизованный под дикий лес, со средним чеком в 250 рублей на человека. Вход в океанариум стоит 900 рублей для взрослых, и 450 рублей — для детей. Экскурсии стоит бронировать онлайн, оставив специальную заявку на официальном сайте. В ней нужно указать желаемую экспозицию (пресноводную или морскую), а также удобное время. Пройти одну экспозицию вместе с экскурсоводом можно примерно за час. «Правда, экскурсии в сад бабочек мы не устраиваем, потому что в этот зал вмещается не более ста человек, так что он будет работать просто как территория для релакса», — объясняет коммерческий директор океанариума Виктория Торцева.
Сейчас в штате океанариума — 200 человек включая администрацию. Здесь также работают люди необычных профессий: ихтиопатологи (рыбный ветеринар. — Прим. ред.), ихтиологи (ученый, специализирующий на рыбах. — Прим. ред.), гидрохимики, биологи, зоотехники и, конечно, водолазы.
«Постройка здания океанариума — это очень тяжелый и трудоемкий процесс, который занял у нас не меньше трех лет. Основные сложности касались заливки монолита, потому что удерживать огромную массу воды обыкновенными тонкими стенками просто невозможно», — говорит Виктория Торцева.
Дизайн океанариума разрабатывался с целью четко разграничить две экспозиции: морскую и пресноводную. Внутри них также есть особые зоны. К примеру, пресноводная часть начинается с российских широт — Волги, Астрахани, Каспия. После России идут рыбы из Средней Азии, Африки, Амазонки. Каждый новый регион отличается по оформлению. В морской экспозиции также предусматривается зональность — сначала холодноводные моря, Черное море, Коралловый риф, а затем океан с донными акулами и огромный танк, где можно увидеть больших акул и скатов. После этого начинаются кораллы, кольчатые нерпы, пингвины и другие животные. Все декорации океанариума согласуются с определенной стилистикой — например, сад бабочек оформлен в духе эпохи Майя.
«В океанариумах у посетителей иногда возникают проблемы с определением размера рыб. Этот вопрос мы решили с помощью правильных декораций. Например, стилизованных пенечков и скульптур русалок в человеческий рост. Также в пресноводном бассейне мы поставили батискаф», — рассказывает Виктория Торцева.
Как перевозят и содержат рыб
В океанариуме собрали около 2 тысяч разновидностей рыб. Среди необычных пресноводных экземпляров — арапаима и аравана. Также есть древние песчаные акулы, наполеоны, большие скаты, тигровая рыба (пресноводная рыба со страшными глазами) и барракуды. В главном парке плавают акула-нянька и акула-зебра, которые, по словам Виктории, очень любят скумбрию, лосось и сайру. В конце каждой экспозиции (то есть морской и пресноводной) представлены животные — приматы, птицы и бабочки. Особенно разнообразна коллекция маленьких приматов — здесь и игрунки, и тамарины, и саймири, а также большая семья лемуров.
«Китов, касаток, белуг в океанариуме нет, потому что это не дельфинариум с шоу-программой, а полноценная выставка. В нашем океанариуме можно найти очень разную рыбу, но мы никогда не привозим экземпляры, которые потенциально не выживут в неволе или будут доставлять множество проблем. Мы стараемся не брать на себя ответственность, зная, что рыба может даже не доехать до Москвы», — говорит Виктория Торцева.
Для доставки морской рыбы в океанариум из экзотических стран вроде Филиппин, Индонезии и Шри-Ланки используются специальные вакуумные контейнеры, в которых поддерживается определенная температура. И на перевозку рыб должно уходить не более 36 часов, а потом их надо еще карантизировать. Во время этой процедуры рыб осматривают ихтиопатологи, оценивая и по внешним качествам, и на предмет паразитов. «Если мы понимаем, что рыба вялая, даем ей антибиотики для борьбы с паразитами, которых бывает довольно много в естественной среде обитания», — говорит Виктория Торцева.
В танках, где плавают рыбы, происходит постоянная смена воды благодаря огромным резервуарам в специальной технической зоне, где в нее добавляют соль, проводят через биофильтры, а также насыщают необходимыми витаминами и микроэлементами.
Животных кормят специально обученные девушки, которые опускают охлажденную рыбу в специальные отсеки в определенное время. Отсеки для хищников и более мелкой рыбы находятся в разных местах океанариума. Глубина некоторых танков — до пяти метров, так что в них могут плавать одновременно донные, среднепоточные рыбы и рыбы, обитающие наверху, — как в полноценной искусственной экосистеме. «Чтобы рыбы чувствовали себя максимально комфортно, даже циркуляция воды в разных потоках имеет различную скорость», — говорит Виктория Торцева. У океанариума есть проверенные поставщики свежей и охлажденной рыбы на корм экспонатам, которая находится под контролем государственного ветеринара.
Что показывают посетителям
Каждый вечер в океанариуме проходят анимационные шоу с участием водолазов и русалок, а каждый час экскурсоводы рассказывают о новом животном в помещении лектория. «Также одной из фишек нашего океанариума будет услуга по предложению руки и сердца из-под воды. Водолаз покажет кольцо девушке, стоящей у аквариума, пока ее мужчина будет стоять перед ней на одном колене», — говорит Виктория Торцева. Также в океанариуме можно будет проводить детские дни рождения и корпоративы.
Для детей в океанариуме устраивают мастер-классы с аква-гримом и игру-квест, в которой нужно искать клад по всей территории здания. На базе музея владельцы также намерены развивать научный центр, благодаря которому студенты специализированных вузов смогли бы проходить практику, наблюдая за рыбами.
В рамках шоу-программы некоторым водолазам приходится погружаться в аквариумы к хищным рыбам. Для того чтобы они не пострадали, существует специальное снаряжение с кольчужными перчатками. «Когда один человек погружается в аквариум, в этом процессе участвуют четверо человек. Один страхующий наблюдает сверху, другой следит через стекло. Также наготове всегда есть еще один водолаз в полной амуниции, чтобы в случае опасности достать коллегу из танка. Но рыбу мы кормим три раза в день, а сытой акуле от человека, поверьте, ничего не нужно», — рассказывает Виктория Торцева.
фотографии: Иван Анисимов
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