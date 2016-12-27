Недавно мы показывали, как с высоты птичьего полета выглядят главные катки Москвы. Теперь мы запустили редакционный коптер над открытыми бассейнами столицы — а конкретно над теми из них, которые продолжают работать даже зимой. Все площадки оборудованы шезлонгами, а температура воды в бассейнах достигает плюс 29 градусов. Пар от воды помогает прогревать воздух, так что открытые бассейны — хорошая замена привычным вариантам отдыха в холодные месяцы.

Фотографии

константин митрохов

Бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе «Чайка»

Длина бассейна — 50 метров

Глубина — 1,5–3 метра

Восемь дорожек

Стоимость: 1 000 рублей за 1,5 часа

Бассейн в фитнес-клубе World Class (Кунцево)

Длина бассейна — 25 метров

Глубина — 1,7 метра

Пять дорожек

Разовое посещение невозможно, только по клубной карте

Бассейн в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная»

Длина — 25 метров

Глубина — 1,1–1,9 метра

Шесть дорожек

Стоимость: 250 рублей за один заход (примерно час)