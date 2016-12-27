ФоторепортажВид сверху: Открытые бассейны Москвы зимой
Клубы пара и люди в купальниках на фоне сугробов — полетали на дроне над открытыми бассейнами Москвы, продолжающими работать даже зимой
Недавно мы показывали, как с высоты птичьего полета выглядят главные катки Москвы. Теперь мы запустили редакционный коптер над открытыми бассейнами столицы — а конкретно над теми из них, которые продолжают работать даже зимой. Все площадки оборудованы шезлонгами, а температура воды в бассейнах достигает плюс 29 градусов. Пар от воды помогает прогревать воздух, так что открытые бассейны — хорошая замена привычным вариантам отдыха в холодные месяцы.
Бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе «Чайка»
Длина бассейна — 50 метров
Глубина — 1,5–3 метра
Восемь дорожек
Стоимость: 1 000 рублей за 1,5 часа
Бассейн в фитнес-клубе World Class (Кунцево)
Длина бассейна — 25 метров
Глубина — 1,7 метра
Пять дорожек
Разовое посещение невозможно, только по клубной карте
Бассейн в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная»
Длина — 25 метров
Глубина — 1,1–1,9 метра
Шесть дорожек
Стоимость: 250 рублей за один заход (примерно час)
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