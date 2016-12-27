Недавно мы показывали, как с высоты птичьего полета выглядят главные катки Москвы. Теперь мы запустили редакционный коптер над открытыми бассейнами столицы — а конкретно над теми из них, которые продолжают работать даже зимой. Все площадки оборудованы шезлонгами, а температура воды в бассейнах достигает плюс 29 градусов. Пар от воды помогает прогревать воздух, так что открытые бассейны — хорошая замена привычным вариантам отдыха в холодные месяцы.