Спустя почти 10 лет возведения стадиона в городе едва верят, что финал близок: казалось, летающая тарелка на Крестовском станет нашей Саграда Фамилия, с поправкой на многочисленные коррупционные скандалы, сопровождающие долгострой. Однако выхода у Смольного нет: стадион надо сдать до начала Кубка конфедераций (17 июня — 2 июля 2017 года). Во время пресс-тура на стадион, который прошел 29 декабря, пресс-служба губернатора просила метростроевцев снять каски, чтобы они не попали в кадр к телевизионщикам: «Ведь стройка уже закончена».

В официальной риторике и в СМИ звучит цифра в 40 миллиардов рублей: столько якобы ушло на возведение одного из самых дорогих футбольных стадионов мира (мы рассказывали о том, как с 2007 года менялась его стоимость). Однако руководитель петербургского филиала Фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев накануне напомнил об еще 5,4 миллиарда рублей, которые в самом начале выплатили первому подрядчику, компании «Синтез СУИ». Губернатор Полтавченко заявил, что окончательная смета станет известна в июне, перед началом Кубка конфедераций.

Стадион с выкатным полем и раздвижной крышей планируют почти бесплатно передать ФК «Зенит» (если клуб, конечно, захочет его взять) на 49 лет. Таким образом городская казна сможет сэкономить до миллиарда рублей на содержании махины, рассчитанной на почти 68 тысяч человек.