«Революцию устраивать не будем»

Андрей (имя героя изменено)

музыкант, несколько лет жил в одном из корпусов «Красного треугольника»

Я на «Треугольнике» лет восемь. Сначала мы тусили на «Нарвской», но оттуда нас выгнали. Начали искать — в итоге попали сюда. Здесь дешево и по-своему удобно. На «Треугольнике» много всего: и сумки шьют, и кирпичи делают. Каждый в своем ритме живет. Музыканты в основном приходят репетировать после работы. А школьники — пораньше. Кто днем может репетировать? Кого мама спонсирует.

Мы тут ни с кем особо не коннектимся, в своем мирке живем. Тут каждый сам по себе. А зачем эти социальные связи нужны?

Ем я на «Нарвской», там столовка есть. На «Треугольнике» есть кафе «Чаплин», я туда не хожу: там дорого и тесно. Еще есть «Столовая ложка», я там был — не понравилось: не очень вкусно и опять же дорого.

По ночам тут есть кое-какая жизнь: например, у репетиционной базы «Октава» бывают ночные репы, есть ночные тусовки. Недавно был Хеллоуин — ходил народ наряженный: событие организовала одна фотостудия — они тут небольшие дискотеки на крыше проводят. Но обычно все же никаких ночных тусовок нет.

До этого лета я года три или четыре не только работал, но и жил на «Треугольнике». Получилось это так: возникла нужда — жить надо где-то. Возникла идея: почему бы не пожить тут за 3–3,5 тысячи рублей в месяц, чуть-чуть все обустроив. Лучше, чем платить 15 тысяч за комнату в коммуналке. Сэкономить деньжат, подкопить на жилье — за четыре года можно более 400 тысяч собрать. И тут кайфовее жить: тусишь как хочешь ночью. А если снимаешь комнату в коммуналке — там все шорохи слышны, извините, даже пукнуть не можешь. А здесь твори что хочешь. Я несколько лет жил как дикий человек.

Я поклеил обои. Туалет тут есть, душ я сам сделал. Но потом соседей несколько раз затопило, и пришлось лишиться удобств.

В общем, жилось тут кайфово, но недавно я понял, что пора валить, потому что ночью спишь — башка мерзнет. Первые годы не догонял, спал так — надеюсь, на здоровье это не сказалось. Потом стал спать в шапке, полностью в одежде. Пользуюсь обогревателями, но они хуже отопления — воздух сушат. Начинает настроение падать, энергетика.

Здесь все промезло. Зимой — как в холодильнике. Стены впитывают холод и потом отдают. Если ты приходишь просто порепетировать, это ладно. А если живешь — холод жалит постоянно, хоть обложись обогревателями. Зимой меня спасали барабаны: занимаешься — разогреваешься внутри, и потом можно ходить почти голым. Сейчас заболела спина, с барабанами подзавязал — выручает тепловая пушка, я ее просто на себя направляю.

И вообще — когда все время живешь на «Треугольнике», чувствуешь себя в гетто. Нет разнообразия: ты на «Треугольнике» проснулся, тут же тусишь. И все время в одном русле — крыша начинает немного ехать. Я понял, что надо жить дома, а сюда ходить поработать, творчеством позаниматься.

Кроме того, у меня куча нормальной человеческой одежды — сюда я в ней не могу прийти. Ботинки хорошие, их надо снимать — иначе за что-нибудь зацепишь, порвешь. Здесь такое место — надо в своеобразном прикиде ходить.

Пока что я остаюсь работать на «Треугольнике» — может, оно и хорошо. Если я на данный момент здесь, значит, я по энергетике с этим местом еще завязан. Мы же сами свою реальность примагничиваем.

Про планы города по преобразованию «Треугольника» я как-то думал: здесь же много всего — собственников, арендаторов. И если кто-то из арендаторов захочет что-то сделать, он просто не сможет. Что-то сделать можно только на самом высоком — например, президентском — уровне. Но, если начнут что-то менять, мы-то что можем поделать. Как и в любой ситуации в стране: если будут изменения — мы подстроимся. Революцию мы устраивать не будем.