Весной 2017 года в Москве заработает первый кинотеатр-фонтан. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

«Первый кинотеатр-фонтан появится в Крылатском на территории парка „Сказка“ весной будущего года. В центре его чаши установят скрытый за струями воды экран. Его площадь составит около 14 квадратных метров, а изображение с него можно будет увидеть сквозь пульсирующие струи», — говорится в сообщении.

В репертуаре — семейные и детские фильмы, а также мультфильмы. Их будут показывать прямо над водной чашей площадью 220 квадратных метров. Защищать экран будет специальное водонепроницаемое покрытие, а встроенные разноцветные лампочки «позволят создавать на воде разнообразные световые эффекты в темное время суток». Также в чашу поместят двухметровые фигуры сказочных героев.