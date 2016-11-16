Федеральная служба охраны 17 ноября проведет масштабные учения по пресечению попыток незаконного проникновения в Кремль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.

В частности, в ходе учений будет отрабатываться борьба с полетами беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами, а также «пресечение попыток незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта и совершения противоправных действий, <...>, обнаружение и ликвидация средств диверсионно-террористической деятельности, обеспечение пожарной безопасности объекта», — пояснили в ФСО.

В четверг, 17 ноября, после 16:00 Красная площадь и Александровский сад будут закрыты для доступа граждан в связи с учениями. Кроме того, после 22:00 будет временно ограничено движение транспорта по Боровицкой площади, Большому Каменному мосту, на повороте с Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади и при выезде с улицы Знаменки на Боровицкую площадь. В это время в Московском Кремле и на прилегающей территории пройдет очередной этап плановых тактико-специальных учений подразделений ФСО, в которых примут участие и подразделения МВД, Росгвардии и МЧС России.