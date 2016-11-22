На Таганской улице завершился первый этап озеленения — здесь посадили 69 деревьев, сообщается на сайте московской мэрии.

На улице появились рябины северных сортов, декоративные конские каштаны и березы. Всего по плану на Таганской улице должны посадить 140 деревьев, среди которых в том числе будут яблони и клены.

В течение недели на двух других улицах, Малой Дмитровке и улице Серафимовича, начнутся работы по подготовке к высадке деревьев: кленов, лип, ирги и рябин. Также продолжается высадка деревьев на Новом Арбате, где уже посадили около сотни вязов.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы начнут высаживать деревья. Это завершающий этап программы благоустройства «Моя улица». Так, на Тверской улице появилась липовая аллея. Всего в Москве планируется высадить 2 875 деревьев, но больше половины из них появится вокруг транспортных развязок МКАД с семью вылетными магистралями, а на центральных улицах посадят 803 дерева.