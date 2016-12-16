Сквер на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков назовут в честь виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича. Об этом сообщается на сайте московской мэрии со ссылкой на заммэра Леонида Печатникова.

«Мне известно, что и вдова Мстислава Ростроповича, оперная певица Галина Вишневская, мечтала, чтобы этот сквер носил его имя», – рассказал Печатников.

Открытие сквера планируется в 2017 году, когда со дня рождения Ростроповича исполняется 90 лет. Сейчас в этом сквере находится памятник виолончелисту. Общая площадь сквера – три тысячи квадратных метров

Ранее cквер, расположенный у Патриарших прудов в центре Москвы, назвали именем писателя Михаила Булгакова. Кроме того, в сквере около музея писателя ему установят памятник. Также в начале ноября 2016 года было решено назвать именем первого президента этой республики Ислама Каримова сквер возле консульства Узбекистана.