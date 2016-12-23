Третьяковская галерея и музей «Гараж» проведут со 2 по 9 января акцию «Неделя искусства». Об этом The Village сообщили в пресс-службе Третьяковки.

В «Гараже» покажут интерактивный проект «Арт-эксперимент. Игровая площадка: от Нью-Йорка до Москвы», посвященный детским площадкам как архитектурному явлению, выставку «Свидетельства» с работами Сергея Эйзенштейна, Франсиско Гойи и Роберта Лонго, световую инсталляцию российского художника Бориса Матросова и другие проекты.

В здании Третьяковки на Крымском Валу можно увидеть «Искусство XX века» с картинами художников, работавших в 1920–1960-е годы. Также здесь пройдут спецпроект «Современное искусство 1960–2000. Перезагрузка», выставка «Сцены частной жизни. Интерьер в графике XX века» и еще несколько мероприятий.

На «Неделю искусства» можно будет попасть по билетам музеев.