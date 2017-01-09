Районные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» закрыли из-за сильных морозов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Из-за сильных холодов площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» продолжают работать по особому графику. В понедельник, 9 января, окружные площадки закрыты, а центральные принимают гостей с 13:00 до 19:00», – говорится в сообщении.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 16 декабря по 15 января в рамках цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Всего у фестиваля 42 площадки.