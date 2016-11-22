Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдет в Москве с 16 декабря по 15 января, в новогоднюю ночь будут работать до 03:00. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Учитывая мнения горожан, в новогоднюю ночь центральные площадки будут работать до трех часов ночи», — сказал Собянин.

В свою очередь, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк добавил, что параллельно с фестивалем «Путешествие в Рождество» будет идти фестиваль «Рождественский свет», который продлится до 19 февраля.