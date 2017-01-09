8 января в Москве при температуре до минус 28 градусов прошел второй зимний велопарад. По данным городского департамента транспорта, которые приводит ТАСС, в нем приняли участие порядка 500 человек.

В социальных сетях велопарад подвергнулся критике, пользователи сочли, что проведение мероприятия при такой погоде может быть опасным для его участников, связали его проведение с давлением властей на автомобилистов, а также утверждали, что стоимость его проведения составляет 280 миллионов рублей.

Основатель проводящего велопарад движения Let's bike it! Владимир Кумов прокомментировал это у себя в Facebook. Он заявил, что накануне мероприятия от властей поступило предложение о его отмене, однако организаторы отказались, сославшись на то, что «мы бы не успели всех оповестить, особенно тех, кто приехал из других городов».

«Все, что мы делаем — это попытка сделать пространство вокруг себя комфортнее. И если это имеет точки пересечения с интересами действующей мэрии, мы будем с ней продолжать работать, как работаем, например, с иностранным фондом. Потому что только в диалоге можно что-то построить», — говорится в сообщении.

Первый московский зимний велопарад провели 9 января 2016 года. В нем приняли участие около 3 тысяч человек.