К чемпионату мира по футболу 2018 года на территории спортивного комплекса «Лужники» установят более 3 тысяч камер видеонаблюдения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, говорится на сайт московской мэрии.

Сейчас на стадионе установлено 400 камер. Около 1 600 камер разместят на территории спортивного комплекса, еще 1,3 тысячи устройств — на самой арене стадиона. По словам Хуснуллина, после окончания работ по установке новых камер их объединят в «общую систему видеонаблюдения». Работы по монтажу планируется завершить к лету.

На территории стадиона также установят порядка 900 датчиков, сканеров, мониторов и детекторов, шесть транспортных контрольно-пропускных пунктов с 39 полосами досмотра и семь пешеходных КПП с 427 точками прохода для посетителей. «На территории комплекса будет создан единый периметр безопасности», — заключил Хуснуллин.