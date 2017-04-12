Корабль «Валерий Брюсов», который требует убрать от Крымской набережной прокуратура, прекратит работу 15 мая. Об этом The Village сообщил владелец дизайн-завода «Флакон» и «Брюсова» Николай Матушевский.

Корабль «Брюсов» — одно из последних судов, которое уберут с территории Москвы-реки. Проект был единственным в мире креативным кластером на воде. «Брюсов» создавался командой известного горожанам дизайн-завода «Флакон», именно поэтому правительство Москвы дало возможность нам максимально долго осуществлять деятельность, ведь это значимый для города и городской инфраструктуры проект Николай Матушевский, основатель компании Realogic

Он также отметил, что «сейчас перед проектом стоит задача сохранить дружественные взаимоотношения со всеми партнерами и найти новое место для корабля». «Среди возможных локаций будущего действия проекта рассматриваются такие города, как Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Чебоксары. Также мы открыты для любых предложений со стороны регионов, которые будут готовы взять в управление данный проект», — рассказал Матушевский.

Для процедуры закрытия проекта выбрали новый менеджмент. Проекты, расположенные на корабле, будут работать до 14 мая включительно. Команда «Брюсова» подготовила большую программу мероприятий на апрель и май: все образовательные встречи, кинопоказы, концерты и вечеринки до 15 мая состоятся.

Администрация «Брюсова» с 2015 по 2017 год вела переговоры с департаментом транспорта города Москвы по возможности сохранить деятельность проекта. В итоге власти все же потребовали переместить теплоход из акватории Москвы-реки. Соответствующие решение утвердил суд.