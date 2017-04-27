Все оранжереи «Аптекарского огорода» соединят стеклянными переходами. Об этом The Village рассказала представитель площадки Ольга Архипова.

Переходы позволят посетителям перемещаться из одной оранжереи в другую, не выходя на улицу. Для их удобства организуют несколько входов и выходов.

Так, например, со стороны центрального партера ботанического сада откроют вход в субтропическую оранжерею. Отсюда посетители смогут попасть в Пальмовую и в Викторную оранжереи.