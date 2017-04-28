Московские власти начали изучать вопрос о включении «Парящего моста» парка «Зарядье» в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«„Парящий мост“ активно строится. Сейчас даже изучаем вопрос внесения его в Книгу рекордов Гиннесса, потому что 70-метровая консоль моста действительно является уникальной чертой. И вот такого рода сооружения, это не просто такие избитые, затертые уже, скажем так, выражения. Парк — это действительно объект, который содержит в себе элементы, которые правда делаются впервые, и делаются впервые не только в пределах России, но и в мировой практике в том числе», — заявил Кузнецов.

Парк «Зарядье» строится на месте снесенной гостиницы «Россия». Он соединит все пешеходные маршруты от Варварки до Воробьевых гор. В парке будут представлены все климатические зоны России. Также там появятся кафе, автостоянка, павильоны «Медиацентр», «Ледяная пещера», «Заповедное посольство», смотровая площадка «Парящий мост» и филармония на 1,5 тысячи мест.