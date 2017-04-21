Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин высказался против нынешней системы государственного управления. Его слова с Красноярского экономического форума приводят «Известия».

Система госуправления в РФ — старая скрипучая машина с низкой скоростью. Она не имеет высокой мощности и, в общем-то, все время заезжает не туда, каждый раз корректирует свое движение, но результат небольшой Алексей кудрин, глава Центра стратегических разработок

По его мнению, только 38 % госслужащих занимаются своими прямыми функциональными обязанностями, а остальные «тушат пожары», направляя силы на выполнение «хаотичных поручений». «Количество совещаний и поручений, как президентских, так и правительственных, выросло за последние шесть лет на 50 %», — обратил внимание бывший министр финансов.