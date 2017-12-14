Сегодня в Москве состоялась 13-я по счету большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент общался с журналистами 3 часа 48 минут — чуть меньше, чем в прошлом году. За это время он ответил на 65 вопросов.

The Villagе следил за ходом беседы в прямом эфире и теперь приводит наиболее обсуждаемые реплики Путина.

Об участии в выборах

«Это будет самовыдвижение. Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне. И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан».

О майских указах

«Когда майские указы только вышли, сразу начался плач Ярославны по поводу того, что они неисполнимы и что это слишком большая нагрузка на бюджеты всех уровней, что это потащит развитие экономики вниз, что нельзя так планировать повышение заработных плат. На самом деле отчасти это правда. Тем не менее я посчитал это правильным и необходимым. Что теперь с ними происходит, с этими указами? Примерно 94 % заявленных целей исполнены».

О будущем правительства

«Я в целом считаю, что правительство работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы. Что же касается будущей конфигурации, вы не сердитесь на меня, но говорить об этом преждевременно. Вообще после выборов лучше будет говорить, хотя, разумеется, какие-то предварительные идеи у меня есть».

Об оппозиции

«Самое простое было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать. Почему у нас вроде шумные и деятельные оппозиционеры есть, но они не составляют реальной конкуренции власти? У нас все-таки большая специфика в России сложилась за последние десятилетия. Важно ведь не только шуметь на площадях или в более кулуарной обстановке говорить об антинародном режиме. Важно что-то предложить».

О Навальном российском Саакашвили

«Те, кого вы назвали, — это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Я уверен, что абсолютно подавляющее большинство граждан этого не хочет. И не допустит».

О близости России и Украины

«По поводу того, далеки мы или близки. Сама Россия складывалась сложно, из многих славянских племен. В конце концов образовалась Русь, частью которой и центром которой был Киев. И в этом смысле наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в своей основе мы один народ. Мы должны прийти к осознанию того, что выгодно и Украине, и России, а что контрпродуктивно».

О вмешательстве в выборы в США

«Вы смотрели, как шли расследования по социальным сетям? Там реклама наших кампаний измеряется какими-то сотыми долями процента, в то время как американские кампании были представлены в 100, 200, 300 %. Просто абсолютно несопоставимые вещи. Бред какой-то».

О Родченкове

«Как так получилось, что такой субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры? Ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал. Но теперь что об этом говорить?»

О неявке Сечина в суд

«Насколько я понимаю, закон не нарушен. Следствие полагает, что материалов собрано достаточно. Но соглашусь, что Сечин мог бы и прийти».

О миссии Кадырова в Сирии

«Рамзан все правильно делает. Пусть продолжает. Мы будем ему помогать».

Обложка: президент России