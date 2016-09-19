Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что власти могут создать новую силовую структуру «Министерство государственной безопасности» с функциями Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Службы внешней разведки. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не могу», — ответил пресс-секретарь президента на просьбу журналистов подтвердить данные из публикации газеты «Коммерсантъ», которая написала со ссылкой на источники в силовых ведомствах, что в России может появиться министерство государственной безопасности.

Как утверждало издание, МГБ, в частности, получит возможность брать в производство наиболее резонансные дела. Речь фактически идет о «возвращении ФСБ функций Комитета государственной безопасности — КГБ», сообщили источники «Коммерсанта».