Общественная палата заявила, что никогда не занималась подготовкой доклада о правах человека. Так пресс-служба организации прокомментировала у себя на сайте появившуюся ранее новость о том, что доклад о правах человека в России по заказу ОП подготовит фирма, которая специализируется на пошиве одежды.

«Общественная палата РФ никогда не готовила доклад о правах человека. В этой связи говорить о том, что ОП РФ кого-то не допустила к подготовке несуществующего документа, по меньшей мере, странно», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ОП также отмечает, что у них «не было заявок на участие от таких организаций, как „Мемориал“, „Московская Хельсинкская группа“, „Комитет за права человека“» и что Общественная палата РФ «не может запретить участвовать» в тендерах.

Ранее сообщалось, что доклад о правах человека в России по заказу Общественной палаты подготовит фирма, которая специализируется на пошиве одежды, на что ОП якобы выделила 4,5 миллиона рублей.