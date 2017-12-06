«Путин объявил, что готов участвовать в президентских выборах»



ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КТО МОГ ПОДУМАТЬ КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ НУ ХИТРЕЦ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НУ МНОГОХОДОВЩИК КАК ВСЁ КРАСИВО РАЗЫГРАЛ КАК ПО НОТАМ ВСЕ ДУМАЛИ ОН ИДЁТ НА ВЫБОРЫ А ОН РАЗ ИЗЛОВЧИЛСЯ И ИДЁТ НА ВЫБОРЫ