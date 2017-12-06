Реакция«И снова здрасьте»: Пользователи соцсетей — об участии Путина в выборах-2018
Первые комментарии россиян о выдвижении действующего президента на новый срок
«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — начал речь Владимир Путин и заявил, что будет баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. О выдвижении президент сообщил на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода, в Нижнем Новгороде.
The Village собрал первые комментарии пользователей соцсетей по этому поводу.
Обложка: Президент России
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