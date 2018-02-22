Компания «Аэрофлот» с 15 февраля ужесточила правила провоза ручной клади. Теперь пассажиры обязаны предъявлять на регистрации не только багаж, но и ручную кладь, а также все остальные вещи, которые они хотят провезти на борту: сумки, пакеты из дьюти-фри, верхнюю одежду, ноутбуки, фотоаппараты и так далее. Компания объясняет это изменениями в авиационных правилах и жалобами пассажиров на то, что места в самолетах не хватает. The Village изучил новые правила.

Что изменилось

«Аэрофлот» установил на стойках регистрации специальные рамки для измерения ручной клади. Они рассчитаны на длину 55 сантиметров, ширину 40 и высоту 20. Чемоданы, сумки и рюкзаки большего размера теперь надо сдавать в багаж. Это нормальная практика для других авиакомпаний (The Village в своем гиде рекомендовал покупать для поездок лоукостерами чемоданы именно такого размера), но не для «Аэрофлота». Пассажиры этой компании привыкли к правилу о сумме «трех измерений» (115 сантиметров), которое теперь фактически отменено: если длина чемодана окажется меньше 55 сантиметров, его высота все равно не должна быть больше 20 сантиметров.

Из списка предметов, которые можно провезти в дополнение к ручной клади, компания исключила мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонтики, папки для бумаг, газеты, журналы и книги. Теперь все эти вещи включаются в вес ручной клади, для экономкласса ограниченный 10 килограммами, для бизнес-класса — 15.

Кроме того, из дьюти-фри на борт теперь можно брать только один пакет габаритами по сумме трех измерений не более 115 сантиметров. Рюкзак для ручной клади до сих пор не ограничивался в размерах: теперь он должен весить не больше 5 килограммов, а его размер не может превышать 80 сантиметров по сумме трех измерений.

Без доплаты и ограничений по размеру и весу можно провозить портфель или дамскую сумку, верхнюю одежду, костюм в портпледе, букет цветов, лекарства, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски и детское питание. Люлька, слинг-шарф и другие вещи для переноса детей должны весить не больше 7 килограммов и не превышать 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 20 в высоту.

Одновременно «Аэрофлот» разрешил провозить в ручной клади музыкальные инструменты. Их размер по сумме трех измерений не должен превышать 135 сантиметров. Большие музыкальные инструменты можно провезти, запросив у «Аэрофлота» разрешение как минимум за 36 часов до вылета. Все остальные вещи, помимо музыкального инструмента, впрочем, надо будет сдать в багаж.

Мнения пассажиров

Клиенты «Аэрофлота» нововведениями остались недовольны. Глава проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики Елена Панфилова обратила внимание, что чемоданов шириной 20 сантиметров «крайне мало, да и вообще мировая практика — 24–25 сантиметров». По ее словам, «в „Шарике“ отправляли в багаж чемоданчики, где колеса выступают за 20 сантиметров буквально на пару сантиметров, что дичь и чушь». Панфилова предложила «попытаться побороться или договориться с „Аэрофлотом“ за возврат нормального cabin approved размера чемоданчиков». При этом она отметила, что поддерживает «отмену практики бесконечного количества сумок, пакетов и пакетиков, которые часто некоторые пассажиры тащат с собой».

Владелица сети кофеен Double B Анна Цфасман рассказала, что «отбилась, померив рулеткой», но ей все равно «настоятельно посоветовали поменять чемодан». Больше всего новыми нормативами остались недовольны фотографы. Технику сдавать в обычный багаж нельзя — она может пострадать из-за неаккуратного обращения. «Лететь и гадать, сломают ли мою технику, украдут или потеряют, — аттракцион не для меня», — отмечает фотограф Сергей Крестов. Его коллега Виктор Бойко заявил, что с его кейсом для камер размером 50x30x24 проблем за 11 лет не возникало ни разу — ни у «Аэрофлота», ни у других компаний. Ему удалось убедить сотрудников разрешить ему взять сумку в салон, однако «сотрудник перед паспортным контролем заворачивал на (платную) досдачу в багаж женщин, чьи сумки (по одной на каждую!) не помещались в вашу ячейку на один-два сантиметра». «Совершенно правильно ограничивать размер ручной клади по сумме трех измерений, но какая умная душа додумалась сделать ячейку шириной 20 сантиметров?!» — возмутился фотограф.

Что говорят в «Аэрофлоте»

«Коммерсанту» в пресс-службе компании заявили, что новые правила нужны для приведения стандартов компании в соответствие с федеральными авиационными правилами, измененными в октябре. Кроме того, там сослались на участившиеся жалобы пассажиров на нехватку места для размещения ручной клади в салоне самолета. В сообщении перевозчика отмечается, что «размещение ручной клади на борту самолета — вопрос не только комфорта, но и безопасности во время полета».

Какие ограничения есть у других компаний

Список вещей из-за новых авиационных правил сократили также Utair и S7. Ограничения на размер сумки для ручной клади практикуют и другие авиакомпании. Лучшие условия у British Airways: максимальный вес ручной клади — 23 килограмма, а габариты — 56x45x25, худшие — у Thomas Cook Airlines (5 килограммов и 55x40x20).

обложка: «Аэрофлот»