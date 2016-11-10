В Москве есть много школ, обучающих иностранцев русскому языку. Но нет ни одной, которая бы дала им возможность погрузиться в культурный и исторический контекст, а ведь такие знания облегчают жизнь работающему иностранцу в России почти так же сильно, как и знание языка.

Раньше дирекция организовывала только курсы повышения квалификации для работников культуры и педагогов детских школ искусств. Теперь мы собрали команду специалистов от журналистов до искусствоведов, которым интересно пробовать новое. Вместе мы проводим все больше занятий с иностранными экспертами, привлекая на их лекции заинтересованную аудиторию. Такое международное сотрудничество и натолкнуло на мысль об обратной связи.

Курс в первую очередь направлен на московских экспатов, интересующихся культурой страны, в которой они живут и работают. В программе есть отдельный блок, посвященный не столько русскому классическому или современному искусству, сколько прикладным вопросам жизни в России — деловому этикету, традициям и праздникам, отношению русских к деньгам, массовой культуре.

Также мы ожидаем увидеть среди слушателей и москвичей, потому что англоязычная программа — отличная возможность погружения в язык, общения с носителями языка и освоения английской лексики культурного направления. Это может пригодиться, например, студентам-гуманитариям, пишущим англоязычный диплом или культурным менеджерам и кураторам. Разумеется, курс будет полезен и профессионалам сферы туризма: гидам, экскурсоводам, авторам путеводителей.

Мы можем принять около 70 слушателей на все лекции в программе, кроме субботних выездных занятий. Последние смогут посетить не более 30 человек из-за формата семинаров. Один из них пройдет в Экспозиционно-мемориальном отделе «Пресня» Музея современной истории России — иностранные слушатели осмотрят типичные интерьеры разных десятилетий XX века, узнают все про коммуналки, дачи и дефицит. Второй, посвященный русскому театру, пройдет в Электротеатре Станиславского.

Плюс нашей программы в ее комплексности. Человек получит сразу три блока знаний: основные шедевры русской классики, современная культурная жизнь столицы и особенности культуры общения и ведения бизнеса в России. Нам бы хотелось, чтобы слушатели, во-первых, нашли ответы на некоторые свои вопросы, а во-вторых, влюбились в русскую культуру и продолжили бы изучать ее глубже, уже имея некоторую базу после нашего курса.