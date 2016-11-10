КомментарийЗачем нужны семинары о русской культуре для иностранцев
Дирекция образовательных программ запускает цикл семинаров на английском
Дирекция образовательных программ департамента культуры Москвы запустит цикл семинаров «Русская культура для иностранцев». Каждая лекция будет посвящена определенной области. Так, о русском изобразительном искусстве расскажет куратор архива Музея современного искусства «Гараж» Александра Обухова, о литературе — литературный критик Константин Мильчин, о дизайне — директор Музея дизайна Александра Санькова. Также в программе есть семинары, посвященные изучению светской жизни Москвы включая особенности современного русского языка и этикета.
Цикл семинаров начнется 14 ноября и продлится месяц. Занятия будут проходить два раза в неделю на английском языке по вечерам (начало в 19:00, только 19 и 26 ноября — в 11:00). Можно бесплатно записаться на весь курс, на определенные тематические блоки или на отдельные лекции. Более подробную информацию о программе можно найти на официальном сайте дирекции образовательных программ.
Заместитель руководителя дирекции образовательных программ Дмитрий Савельев рассказал The Village, зачем московским экспатам нужны семинары о русской культуре.
Дмитрий Савельев
заместитель руководителя дирекции образовательных программ
В Москве есть много школ, обучающих иностранцев русскому языку. Но нет ни одной, которая бы дала им возможность погрузиться в культурный и исторический контекст, а ведь такие знания облегчают жизнь работающему иностранцу в России почти так же сильно, как и знание языка.
Раньше дирекция организовывала только курсы повышения квалификации для работников культуры и педагогов детских школ искусств. Теперь мы собрали команду специалистов от журналистов до искусствоведов, которым интересно пробовать новое. Вместе мы проводим все больше занятий с иностранными экспертами, привлекая на их лекции заинтересованную аудиторию. Такое международное сотрудничество и натолкнуло на мысль об обратной связи.
Курс в первую очередь направлен на московских экспатов, интересующихся культурой страны, в которой они живут и работают. В программе есть отдельный блок, посвященный не столько русскому классическому или современному искусству, сколько прикладным вопросам жизни в России — деловому этикету, традициям и праздникам, отношению русских к деньгам, массовой культуре.
Также мы ожидаем увидеть среди слушателей и москвичей, потому что англоязычная программа — отличная возможность погружения в язык, общения с носителями языка и освоения английской лексики культурного направления. Это может пригодиться, например, студентам-гуманитариям, пишущим англоязычный диплом или культурным менеджерам и кураторам. Разумеется, курс будет полезен и профессионалам сферы туризма: гидам, экскурсоводам, авторам путеводителей.
Мы можем принять около 70 слушателей на все лекции в программе, кроме субботних выездных занятий. Последние смогут посетить не более 30 человек из-за формата семинаров. Один из них пройдет в Экспозиционно-мемориальном отделе «Пресня» Музея современной истории России — иностранные слушатели осмотрят типичные интерьеры разных десятилетий XX века, узнают все про коммуналки, дачи и дефицит. Второй, посвященный русскому театру, пройдет в Электротеатре Станиславского.
Плюс нашей программы в ее комплексности. Человек получит сразу три блока знаний: основные шедевры русской классики, современная культурная жизнь столицы и особенности культуры общения и ведения бизнеса в России. Нам бы хотелось, чтобы слушатели, во-первых, нашли ответы на некоторые свои вопросы, а во-вторых, влюбились в русскую культуру и продолжили бы изучать ее глубже, уже имея некоторую базу после нашего курса.
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