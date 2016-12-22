Недавно столичный Роспотребнадзор сообщил, что в Москве превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. The Village решил узнать у эксперта, стоит ли опасаться гриппа, будет ли объявлена в Москве в ближайшее время эпидемия и что делать, чтобы не заболеть.

Антон Родионов доцент Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, автор книги «Лекарства: как выбрать нужный и безопасный препарат»

Официально эпидемии гриппа в Москве пока нет, но некоторые медицинские учреждения закрыли на карантин, то есть попросили родственников воздержаться от посещения пациентов. Пока в структуре заболевших лидируют ОРВИ (то есть обычные простудные вирусные инфекции), но к январю-февралю можно ожидать повышения заболеваемости гриппом.

О вакцинации

Ни одна вакцина от гриппа не гарантирует стопроцентной защиты. По разным данным, ее эффективность составляет 20–50 %, причем год от года эти проценты меняются: иногда эффективность ниже, иногда — выше. Все зависит от того, удастся ли создателям вакцины спрогнозировать, какой штамм возбудителя будет циркулировать в этом году. Если штамм удается угадать, то эффективность будет высокой, и наоборот. Впрочем, по некоторым данным, даже если человек заболеет гриппом, вызванным штаммом, который отличается от вакцинного, то заболевание будет протекать легче. В этом году создается впечатление, что со штаммом угадали.

Надо понимать, что вакцина защищает только от гриппа и не защищает от ОРВИ и других вирусных инфекций. Неэффективность может быть связана и с поздней вакцинацией. Чтобы выработались антитела, должно пройти около трех недель. Если заражение вирусом произошло в более ранние сроки, то вакцина может не сработать.

Важно помнить о качестве вакцины. На российском рынке существуют и отечественные, и зарубежные. Разумеется, для детских учреждений, для организованных коллективов централизованно закупают только отечественные препараты. К сожалению, российские вакцины определенным образом отличаются от зарубежных аналогов. Так, в отечественном «Грипполе» уменьшено содержание антигена и добавлен малоизученный иммуномодулятор полиоксидоний. Я для себя и своих родных стараюсь приобретать зарубежные препараты.

Кроме того, вакцина может не сработать из-за нарушения так называемой холодовой цепи. Дело в том, что от производителя до потребителя вакцина должна дойти при отсутствии колебаний температур. На всем пути следования вакцины температура должна быть стабильна, как в холодильнике, — это примерно плюс 4 градуса. Покупая в аптеке вакцину самостоятельно, нужно быть уверенным, что вы довезли ее, не нарушив температурный режим. За прививками приезжайте в аптеку с термосом или специальным холодовым контейнером.

Несмотря на все ограничения и сложности, связанные с вакцинацией, она на сегодняшний день остается единственным доказанным методом профилактики, пусть и далеко не со стопроцентной эффективностью.

Чем опасен грипп?

Грипп начинается остро, время заболевания пациент порой может даже указать с точностью до часа. В начале болезни характерна тяжелая интоксикация и лихорадка: температура порой поднимается до 40 градусов.

Для ОРВИ характерно постепенное начало: температура повышается медленно и, как правило, не достигает угрожающих значений. Боль в горле, насморк, кашель появляются уже в первые дни. Следует помнить, что грипп — это инфекция, которая может вызвать смертельные осложнения, например пневмонию. Вирусная пневмония лечится очень плохо. Вся надежда в таком случае фактически возлагается на собственные ресурсы организма, потому что противовирусные препараты в этот момент уже бесполезны, антибиотики на вирусы не действуют. Еще одним тяжелым осложнением гриппа становится миокардит (воспаление сердечной мышцы), который проявляется сердечной недостаточностью и тяжелыми нарушениями ритма.

Смертность от сезонного гриппа составляет 0,7 %, то есть из тысячи заболевших гриппом семь человек могут погибнуть. В сезон эпидемии, когда люди по всей стране болеют сотнями и тысячами, это очень ощутимые потери. В группе риска прежде всего находятся пожилые люди с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как защититься

Маски, которые люди носят в метро, не защищают от инфекции. По правилам инфекционного контроля, маска должна быть надета на уже заболевшего человека, либо на того, кто вступает с заболевшим в краткий непосредственный контакт. После этого маска сама становится источником заражения, поскольку на ней за короткое время накапливаются микроорганизмы. То есть устраивать китайский флешмоб с масками в транспорте и на улице абсолютно бессмысленно.

Первый принцип профилактики: следует ограничить посещение мест массового скопления людей. Желательно не ходить в кинотеатры, торговые центры, на детские елки. Второе: нельзя допускать появления больных людей в коллективе. Не нужны такие герои, которые, несмотря на температуру, приходят на работу. Правило номер три: как можно чаще мойте руки. Возбудитель передается не только классическим воздушно-капельным путем, под которым мы понимаем прямое попадание мокроты пациента с чиханием и кашлем, но и контактным способом. Допустим, заболевший человек чихнул в руку, взялся этой рукой за поручень в метро, а другой человек через пять минут после этого взялся за тот же поручень, а дальше этой рукой почесал нос или глаз. Этого уже достаточно, чтобы заразиться. Старайтесь не трогать руками свои слизистые оболочки, чаще мойте руки, пользуйтесь антисептическими растворами.

При первых признаках заболевания надо обратиться к врачу. Хотя лечение гриппа весьма незамысловато (строго говоря, повлиять на длительность заболевания можно только в первые-вторые сутки назначением специальных противовирусных препаратов), но очень важно, чтобы врач послушал заболевшего и оценил наличие хрипов в легких, чтобы не пропустить пневмонию.

О народной медицине

На мой взгляд, большинство народных средств — это больше сказки, нежели лечение. От чеснока не будет толку, реальным противомикробным действием он не обладает. А если сок чеснока закапывать в нос, можно вызвать химический ожог слизистой оболочки носа, которая и так воспалена.

Паровые ингаляции опасны усилением отека носоглотки, что может спровоцировать гайморит. К тому же всегда существует опасность ожога дыхательных путей и грудной клетки (при опрокидывании на себя содержимого кастрюли или чайника) — это особенно важно помнить при самолечении детей.

В народе широко распространен миф о том, что во время болезни при высокой температуре нельзя мыться. Наоборот, мыться можно и нужно: кожа должна быть всегда чистая. А прохладный душ — хороший способ снижения температуры, это известный физический метод охлаждения. Не надо укутывать детей, как это любят делать родители. Наоборот, при высокой температуре нужно создать условия для отвода тепла.

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